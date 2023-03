Người phụ nữ phát hiện ung thư từ bất thường ở lưỡi

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, ông Nguyễn Văn Huệ - Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao Nghệ An cho biết, vận động viên của đơn vị là nữ võ sĩ taekwondo Trần Thị Lan vừa xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Giải Vô địch taekwondo Đông Nam Á năm 2023.

(Baonghean.vn) - Thu phí tham quan di tích lịch sử, bảo tàng đã được nhiều địa phương trong cả nước thực hiện. Tuy nhiên, ở Nghệ An, xung quanh vấn đề này vẫn còn nhiều điều gây tranh luận.

(Baonghean.vn) - Từ chiều 12/3, Vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2,0 - 3,0m. Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị cần chủ động các phương án ứng phó.

Liên quan vụ "Giải cứu cháu bé 4 tuổi bị đối tượng khống chế, dọa tự thiêu", Công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay, đơn vị đang tạm giữ đối tượng để điều tra.

(Baonghean.vn) - Chiều 11/3, Đoàn công tác của Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với các đồng chí Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An trên thực tế đang được thi đấu và thể hiện bản thân, nhưng so với yêu cầu thì không thể nói là đủ. Bởi ít nhất so với các lứa trẻ của Hà Nội FC chẳng hạn, các em chưa từng được đi thi đấu, tập huấn ở nước ngoài.