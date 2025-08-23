Pháp luật Người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền lợi gì theo quy định mới nhất? Tôi được biết, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025, thêm quyền lợi cho người tham gia BHXH. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền lợi gì? Vấn đề quan tâm của bà Lê Thị Hà Thu (xã Vạn An, Nam Đàn).

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền sau đây:

Người dân tìm hiểu Luật BHXH. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

- Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này;

- Được cấp sổ bảo hiểm xã hội;

- Được cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ hằng tháng cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua phương tiện điện tử; được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thông tin về đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu;

- Yêu cầu người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo hiểm xã hội đối với mình theo quy định của pháp luật;

- Được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Chủ động đi khám giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được thanh toán phí giám định y khoa khi kết quả giám định y khoa đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.