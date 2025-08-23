Thứ Bảy, 23/8/2025
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Pháp luật

Người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền lợi gì theo quy định mới nhất?

PL 23/08/2025 08:30

Tôi được biết, theo Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025, thêm quyền lợi cho người tham gia BHXH. Vậy người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền lợi gì? Vấn đề quan tâm của bà Lê Thị Hà Thu (xã Vạn An, Nam Đàn).

Trả lời: Theo khoản 1 Điều 10 Luật Bảo hiểm xã hội 2024, người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền sau đây:

bna_-nguoi-dan-tp-vinh-tim-hieu-chinh-sach-bhxh-bhyt.-anh-dinh-tuyen(1).jpg
Người dân tìm hiểu Luật BHXH. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

- Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này;

- Được cấp sổ bảo hiểm xã hội;

- Được cơ quan bảo hiểm xã hội định kỳ hằng tháng cung cấp thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội thông qua phương tiện điện tử; được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận thông tin về đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu;

- Yêu cầu người sử dụng lao động và các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm về bảo hiểm xã hội đối với mình theo quy định của pháp luật;

- Được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội;

- Chủ động đi khám giám định y khoa để xác định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và được thanh toán phí giám định y khoa khi kết quả giám định y khoa đủ điều kiện để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024.

- Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo về sử dụng, quản lý đất đai

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo về sử dụng, quản lý đất đai

Đọc tiếp

Đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Đảm bảo chi trả kịp thời lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo về sử dụng, quản lý đất đai

Quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo về sử dụng, quản lý đất đai

Xem thêm Pháp luật

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Pháp luật
      Người tham gia bảo hiểm xã hội có các quyền lợi gì theo quy định mới nhất?

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO