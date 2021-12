Người tiêm đủ liều cơ bản từ 3 tháng trở lên được phép tiêm vắc-xin mũi 3

Sáng 18/12, ông Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, đến nay toàn tỉnh Nghệ An đã có gần 2 triệu người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, có hơn 1,5 triệu người đã tiêm đủ mũi cơ bản (đạt tỷ lệ 46% so với tổng dân số và 77,4% so với người từ 18 tuổi trở lên).

Chưa kể, có gần 160.000 trẻ em từ 12-17 tuổi ở Nghệ An cũng đã được tiêm mũi 1. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có gần 50.000 người đã được tiêm mũi bổ sung.

Liều cơ bản là liều vắc-xin tiêm theo liệu trình quy định của nhà sản xuất. Việt Nam đang tiêm chủ yếu là các loại vắc-xin liệu trình hai liều (thường gọi là mũi 1, mũi 2), như vắc-xin của AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm..., mỗi liều tiêm cách nhau 3-6 tuần tùy loại. Vắc-xin Abdala của Cuba sẽ tiêm theo liệu trình 3 mũi...

Còn liều bổ sung là liều tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản ít nhất 28 ngày. Đây là liều dành cho người đã tiêm đủ liều cơ bản có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng...; người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc-xin của hãng Sinopharm hoặc Sputnik V.

Theo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế, họ sẽ được tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng. Loại vắc-xin để tiêm là cùng loại với liều cơ bản hoặc vaccine công nghệ mRNA (Pfizer, Moderna). Người có chỉ định tiêm liều bổ sung, sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liều cơ bản.



Trong khi đó, liều nhắc lại, còn gọi là liều tăng cường, dành để tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế.



Về loại vắc-xin, nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vắc xin thì tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc-xin mRNA. Nếu trước đó đã tiêm các loại vắc xin khác nhau thì tiêm mũi nhắc lại bằng vắc xin mRNA.



Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vắc xin của Hãng Sinopharm thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vắc xin mRNA hoặc vắc-xin véctơ virus (vắc-xin AstraZeneca).



Khoảng cách tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản. So với hướng dẫn do Bộ Y tế ban hành đầu tháng 12, thời gian tiêm mũi bổ sung đã rút ngắn xuống còn 3 tháng, thay vì 6 tháng như trước đây. Đối với những người đã mắc Covid-19 thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định. Trong khi, trước đây người đã khỏi Covid-19 phải chờ ít nhất 6 tháng.



Bộ Y tế nêu rõ vắc-xin sử dụng để tiêm bổ sung và liều nhắc lại là vắc-xin đã được Bộ Y tế phê duyệt. Liều lượng vắc-xin để tiêm bổ sung và nhắc lại tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đã được Bộ Y tế cho phép.