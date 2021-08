Người tự ý về từ vùng dịch phải chịu mọi chi phí cách ly, xét nghiệm

Đối với người về theo kế hoạch đón công dân của UBND tỉnh

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác chuẩn bị khu cách ly của Bộ CHQS tỉnh tại Khách sạn Amy (TX. Cửa Lò). Ảnh: Trọng Kiên

Theo Kế hoạch số 396 ngày 20/7 của UBND tỉnh Nghệ An, đ ối tượng được ưu tiên đón về từ TP HCM và các tỉnh phía Nam là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, lao động tự do, người mất việc làm, người mắc kẹt do thăm thân, công tác, học sinh, sinh viên…

Đối tượng khó khăn được hỗ trợ kinh phí đi lại, cách ly tập trung, xét nghiệm theo quy định của Chính phủ. Đối tượng còn lại tự túc kinh phí đi lại, cách ly, xét nghiệm.

Công dân khi trở về Nghệ An sẽ được cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của tỉnh Nghệ An do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đảm nhận; cách ly tập trung do UBND các huyện, thành phố, thị xã quản lý.

Những trường hợp có nhu cầu sẽ được cách ly tập trung tại các khu cách ly dịch vụ có thu phí là các khách sạn, cơ sở lưu trú đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống dịch được Sở Du lịch công bố công khai.

Tính đến ngày 31/7/2021: Tổng số lượng người Nghệ An ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đăng ký về quê là 18.500 người. Trong đó, số công dân đang ở TP. Hồ Chí Minh là 7.871 người; Bình Dương 6.982 người; Đồng Nai 2.058 người; các tỉnh khác 1.649 người.

Đối với người tự ý về từ vùng dịch

Còn trước đó, ngày 06/7/2021, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã có Công văn số 4600/UBND-BCĐ “Về việc tăng cường công tác quản lý người trở về từ vùng dịch, tổ chức cách ly y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh”.

Những ngày qua, số lượng người tự ý về Nghệ An từ vùng dịch rất đông. Ảnh: Tư liệu

Theo công văn này: Đối với các trường hợp tự ý rời khỏi khu vực đang thực hiện cách ly y tế, cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/ CT-TTg thì tổ chức cách ly tập trung ít nhất 21 ngày kể từ ngày trở về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm tối thiểu 03 lần theo quy định. Công dân có trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí liên quan đến cách ly và xét nghiệm.

Ngày 22/7/2021, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 có Văn bản số 3190/BCĐ-SYT về việc tổ chức cách ly, lấy mẫu xét nghiệm đối với người từ các địa phương trên cả nước đến/trở về/đi qua tỉnh Nghệ An.

Văn bản này, bổ sung thêm một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó: Tất cả công dân từ các tỉnh, thành phố đến Nghệ An lưu trú hoặc công dân trong tỉnh đi ra ngoài tỉnh khi trở về phải đến Trạm Y tế hoặc Trung tâm Y tế gần nhất để khai báo y tế và được hướng dẫn, phân luồng, chỉ định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trước khi trở về nhà.

Công tác tổ chức cách ly và xét nghiệm phòng chống dịch Covid-19 cũng được điều chỉnh. Cụ thể như sau: Cách ly tập trung ít nhất 14 ngày. Tổ chức xét nghiệm ít nhất 04 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3; thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly tập trung (thực hiện hình thức gộp mẫu từ lần thứ 2 trở đi). Tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú ít nhất 14 ngày (kể từ ngày có quyết định hoàn thành cách ly tập trung). Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ ngày thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Như vậy, người tự ý về từ vùng dịch phải thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày, cách ly tại nhà ít nhất 14 ngày. Phải thực hiện xét nghiệm 5 lần, trong đó có 1 lần thực hiện xét nghiệm mẫu đơn và 4 lần xét nghiệm mẫu gộp. Chi phí xét nghiệm người tự ý về từ vùng dịch phải tự chi trả./.