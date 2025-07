Pháp luật Người Việt ở nước ngoài có làm được căn cước tại Đại sứ quán? Ông Vương Hồng Hải (phường Thành Vinh) hỏi: Anh trai tôi hiện đang sinh sống tại Đức, muốn làm căn cước Việt Nam thì có thể thực hiện tại Đại sứ quán không, hay bắt buộc phải về nước?

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 19 Luật Căn cước năm 2023, mọi công dân Việt Nam dù đang sinh sống trong nước hay định cư ở nước ngoài đều có quyền được cấp căn cước.

Tuy nhiên, hiện nay pháp luật vẫn yêu cầu công dân phải có mặt trực tiếp tại Việt Nam để thực hiện thủ tục cấp, đổi hoặc cấp lại căn cước. Cụ thể, Điều 27 của Luật này quy định, thẩm quyền cấp căn cước thuộc về cơ quan quản lý căn cước tại Công an phường, xã nơi người dân cư trú. Trong một số trường hợp đặc biệt, việc cấp căn cước có thể do cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an thực hiện, theo quyết định của thủ trưởng cơ quan này.

Người dân làm căn cước tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V

Ngoài ra, khi cần thiết, việc cấp căn cước có thể được tổ chức lưu động tại xã, phường, cơ quan, đơn vị hoặc nơi ở của công dân, nhưng vẫn phải trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Hiện chưa có quy định cho phép cấp căn cước tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài. Vì vậy, nếu anh trai ông muốn làm căn cước, bắt buộc phải về Việt Nam để thực hiện thủ tục tại cơ quan Công an có thẩm quyền.