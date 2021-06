'Người yêu tin đồn' của cầu thủ Đoàn Văn Hậu khoe dáng cực nuột nà, vòng eo 56 gây ngưỡng mộ

Ở đêm Chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020, Đoàn Văn Hậu mang hoa lên sân khấu tặng Doãn Hải My, ôm cô an ủi trước sự chứng kiến của truyền thông và khán giả. Tuy nhiên, khi được hỏi về chuyện tình cảm, Doãn Hải My từ chối chia sẻ thông tin liên quan tới Đoàn Văn Hậu.