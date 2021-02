'Người yêu tin đồn' về quê Ngô Thanh Vân ăn Tết

Tối 11/2 (đêm 30 Tết), Huy Trần đăng ảnh ăn Tết bên bạn gái cùng chia sẻ: "First Tết together. Ăn Tết quê người yêu". Dù CEO Việt đã dùng icon hình trái tim che mặt "nửa kia" của mình nhưng khán giả nhanh chóng phát hiện cô gái này chính là Ngô Thanh Vân. Bởi cùng ngày trên trang cá nhân, nữ diễn viên cũng đăng ảnh diện áo dài màu hồng với họa tiết y hệt như trong ảnh mà bạn trai tin đồn của cô để lộ. Trong một số ảnh khác được cả hai check in đều có những nét chung dễ dàng nhận ra cả hai cùng về ăn Tết tại quê nhà Ngô Thanh Vân ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Ngô Thanh Vân diện áo dài y hệt cô gái được Huy Trần che mặt. Fan đùa rằng Huy Trần "che như không che" và cho rằng nam CEO đã chính thức công khai bạn gái của mình trong dịp ngày đầu năm mới.

Ngô Thanh Vân dính nghi vấn hẹn hò cùng bạn trai kém 11 tuổi hồi gần cuối năm 2020. Huy Trần (sinh năm 1990) là Việt kiều Đức, từng tham gia một số gameshow như Người ấy là ai và được Hương Giang Idol lựa chọn hay Cuộc đua kỳ thú. Ngoài đời, Huy Trần là CEO của công ty may mặc và founder của một nhà hàng có tiếng tại quận 1 (TP HCM).