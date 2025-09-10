Nguồn cung xe máy giảm mạnh, giá cuối năm khó tăng Tháng 9 xuất xưởng ước 259.300 xe máy, giảm 16,4% so với tháng trước nhưng tăng 6,6% so với cùng kỳ; giá cuối năm dự báo ổn định nhờ tồn kho dồi dào.

Theo báo cáo của Cục Thống kê, sản lượng xe máy xuất xưởng trong nước tháng 9 ước đạt 259.300 chiếc, giảm 16,4% so với tháng 8 (310.200 chiếc) và là mức thấp nhất trong 6 tháng. Dù vậy, so với tháng 9/2024, sản lượng vẫn tăng 6,6%.

Diễn biến giảm tốc sau giai đoạn tăng trưởng nóng 5 tháng liên tiếp cho thấy nhịp điều chỉnh nguồn cung của các nhà sản xuất. Các chuyên gia nhận định giá xe vào cao điểm cuối năm nhiều khả năng không biến động lớn nhờ lượng tồn kho tích lũy trước đó còn dồi dào.

Giới chuyên gia dự báo giá xe máy mới sẽ khó tăng cao trong dịp cuối năm. Ảnh minh hoạ: VF

Động thái điều chỉnh sản xuất sau giai đoạn tăng nóng

Tính cả quý 3/2025, tổng số xe máy mới xuất xưởng ước 881.800 chiếc, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, sản lượng đạt khoảng 2.448.400 chiếc, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Các con số trên cho thấy nền sản xuất duy trì xu hướng tăng theo năm, dù có điều chỉnh ngắn hạn theo tháng.

Ở góc độ cung – cầu, mức giảm trong tháng 9 có thể là kết quả của việc nhà máy cân đối sản lượng sau chu kỳ đẩy mạnh sản xuất trước đó, tránh rủi ro tồn kho quá cao khi bước vào mùa bán hàng cuối năm.

Xe máy điện mở rộng quy mô, gia tăng cạnh tranh

Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm Honda Việt Nam, Piaggio Việt Nam, Việt Nam Suzuki, SYM Việt Nam và Yamaha Motor Việt Nam hiện chiếm xấp xỉ 70% lượng xe bán ra. Một số thành viên đã bắt đầu sản xuất xe máy điện, bổ sung lựa chọn bên cạnh xe động cơ xăng truyền thống.

Song song, nhóm doanh nghiệp ngoài VAMM – đặc biệt trong mảng xe máy điện – tăng tốc đáng kể. VinFast nổi bật với danh mục xe điện trải rộng từ phổ thông đến cao cấp. Các thương hiệu như Pega, Dibao, Yadea, DatBike hay Detech tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao. Sự dịch chuyển này tạo thêm cạnh tranh, góp phần giữ mặt bằng giá ổn định hơn.

Giá bán cuối năm: Áp lực tăng không lớn

Dù nguồn cung tháng 9 giảm mạnh, nhiều ý kiến cho rằng kịch bản khan hàng – đội giá ở các mẫu xe “nóng” khó lặp lại như những năm trước. Lý do chính là tồn kho tích lũy từ giai đoạn sản xuất tăng cao vẫn còn, trong khi thị trường có thêm lựa chọn xe điện với mức giá đa dạng, phân tán nhu cầu.

Về trung hạn, tốc độ mở rộng của xe máy điện cùng các chính sách quản lý giao thông đô thị (như quy định về vùng phát thải thấp ở một số địa phương khi được triển khai) có thể tiếp tục tác động đến cơ cấu cầu, từ đó ảnh hưởng chiến lược sản xuất của doanh nghiệp.

Bảng số liệu chính

Mốc thời gian Sản lượng (ước tính) So với kỳ trước/cùng kỳ Tháng 8/2025 310.200 chiếc — Tháng 9/2025 259.300 chiếc -16,4% so với tháng trước; +6,6% so với 9/2024 Quý 3/2025 881.800 chiếc +5,3% so với cùng kỳ 9T/2025 2.448.400 chiếc +5,9% so với cùng kỳ

Triển vọng

Với nền sản xuất 9 tháng vẫn tăng so với cùng kỳ và tồn kho hiện hữu, giá xe máy mới dịp cuối năm được dự báo khó tăng cao. Cấu trúc cung đang đa dạng hơn nhờ sự bứt tốc của xe máy điện, qua đó giảm nguy cơ thiếu hàng cục bộ ở các phân khúc.

Diễn biến quý cuối năm sẽ phụ thuộc vào nhịp ra mắt sản phẩm, chiến lược sản xuất – bán hàng của các hãng lớn trong VAMM cũng như nhóm doanh nghiệp xe máy điện, cùng sức mua thực tế ở thị trường bán lẻ.