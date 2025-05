Pháp luật Nguy cơ cháy nổ do nhu cầu sử dụng điện tăng cao Đầu năm đến nay, trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh Nghệ An xảy ra nhiều vụ cháy, gây thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng lớn đến đời sống người dân. Đáng chú ý, phần lớn các vụ cháy đều xuất phát từ sự cố chập điện – một nguyên nhân phổ biến trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài và nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Cháy do chập điện

Mới đây, vào lúc 0 giờ 09 phút ngày 05/5 đã xảy ra một vụ cháy tại xưởng gỗ Phước Dũng trên đường Mai Lão Bạng, phường Nghi Phú, TP Vinh. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ và dập tắt đám cháy kịp thời, không để lan rộng sang khu vực lân cận. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện trong hệ thống máy móc tại xưởng. Vụ việc tuy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi một phần tài sản, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của cơ sở.

Đám cháy bùng phát tại ngôi nhà nằm trên đường Trương Vân Lĩnh, TP Vinh vào sáng ngày 13/4. Ảnh: CSCC

Tương tự, vào khoảng 6 giờ sáng ngày 13/4, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại ngôi nhà nằm trên đường Trương Vân Lĩnh, TP. Vinh. Ngọn lửa bắt nguồn từ trụ điện trước nhà rồi nhanh chóng lan sang mái hiên và hàng rào, tạo thành cột khói đen cao hàng chục mét, khiến cả khu phố hoảng loạn.

Chị Nguyễn Thị H., một người dân sống gần hiện trường kể lại: “Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi chợ thì nghe tiếng nổ nhỏ, sau đó là lửa bốc lên dữ dội từ trụ điện. Mọi người hô hoán nhau mang bình chữa cháy ra hỗ trợ dập lửa nhưng không ăn thua. May mà lực lượng chức năng tới kịp chứ không thì cháy lan sang cả dãy nhà bên cạnh rồi”.

Dù đám cháy đã được khống chế sau đó khoảng 1 giờ, tuy nhiên nhiều tài sản và hạ tầng điện bị thiệt hại. Nguyên nhân vụ cháy được xác định do chập điện tại trụ điện ngay trước cổng nhà.

Đám cháy bao trùm nhà ông Phan Nhật Bảo Việt, trú tại thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương vào 13h ngày 20/3. Ảnh: CSCC

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 20/3, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại nhà ông Phan Nhật Bảo Việt, trú tại thị trấn Thạch Giám, huyện Tương Dương. Ngôi nhà vừa là nơi ở, vừa kết hợp kinh doanh. Khi phát hiện khói và lửa bốc lên từ bên trong, người dân đã nhanh chóng hỗ trợ dập lửa và báo cơ quan chức năng. Đám cháy được khống chế vào 14h cùng ngày. Rất may không có thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản bên trong ngôi nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy được xác định cũng là do chập điện.

Theo thống kê, đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 7 vụ cháy nhà ở hộ gia đình và 3 vụ nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, thiệt hại khoảng 4,6 triệu đồng.

Nâng cao ý thức, kỹ năng xử lý tình huống

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có 21.843 hộ gia đình sử dụng nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) tại khu dân cư và các hộ gia đình, đặc biệt là nhà ở kết hợp kinh doanh, Công an tỉnh đã tham mưu UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành. Các đoàn này có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra thực tế, đồng thời kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Hiện đã vận động 100% hộ mở lối thoát nạn thứ hai; hơn 21.843/21.843 hộ trang bị bình chữa cháy xách tay tại nhà. Đặc biệt, thành lập 1118 mô hình tổ liên gia an toàn PCCC và 2190 điểm chữa cháy công cộng tại các khu dân cư có nguy cơ cháy nổ cao.

Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều bất cập đáng lo ngại trong công tác đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư. Phổ biến nhất là tình trạng nhà ở xây dựng theo dạng ống, liền kề, san sát nhau, không đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy, chữa cháy. Phần lớn các công trình này không có lối thoát nạn dự phòng và chưa được trang bị các giải pháp ngăn cháy lan hiệu quả.

Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Nghệ An dập tắt đám cháy do chập điện. Ảnh: CSCC

Dù nguyên nhân chủ yếu của các vụ cháy được xác định là do sự cố điện, nhưng ý thức phòng ngừa của người dân vẫn còn hạn chế. Việc kiểm tra, bảo trì hệ thống điện định kỳ chưa được chú trọng. Nhiều thói quen nguy hiểm vẫn diễn ra phổ biến như: sử dụng dây điện cũ kỹ, cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ điện, không tắt thiết bị điện khi không sử dụng, sạc thiết bị điện qua đêm, hay không lắp đặt thiết bị chống quá tải và rò rỉ điện.

Đáng chú ý, xu hướng cải tạo, chuyển đổi nhà ở dân cư thành cơ sở kinh doanh ngày càng phổ biến, diễn ra công khai, nhưng công tác quản lý PCCC đối với loại hình này vẫn còn nhiều bất cập. Đối với nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, nguy cơ cháy nổ càng cao do số lượng lớn đồ đạc, hàng hóa được bố trí sát nguồn điện, nguồn nhiệt. Thậm chí, nhiều hộ còn chất hàng hóa kín lối đi, chặn đường thoát hiểm. Nếu xảy ra cháy, ngọn lửa dễ lan nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng và cản trở lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường để kịp thời cứu nạn, chữa cháy.

“ Phần lớn các vụ cháy xảy ra hiện nay đều bắt nguồn từ sự cố chập điện. Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tổ chức các buổi tuyên truyền, huấn luyện thực hành kỹ năng thoát hiểm, cũng như hướng dẫn người dân cách trang bị, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, tư vấn về các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC tại từng hộ dân và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thượng tá Nguyễn Đình Hạnh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nghệ An

Mới đây, ngày 29/4/2025, UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 11/CĐ-UBND yêu cầu tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC trong mùa nắng nóng. Công điện nêu rõ yêu cầu phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chỉ đạo, triển khai PCCC tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn phụ trách; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy, nổ nghiêm trọng.

Công ty Điện lực Nghệ An và Truyền tải điện Nghệ An được chỉ đạo tăng cường kiểm tra hệ thống, thiết bị điện nhằm phòng ngừa nguy cơ mất an toàn PCCC từ mạng lưới điện. Các đơn vị này sẽ phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện an toàn và cảnh báo kịp thời các nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ trong giai đoạn nắng nóng cao điểm, khi nhu cầu sử dụng điện tăng mạnh.

Tuy nhiên, sự chủ động từ phía người dân vẫn là yếu tố then chốt. Mỗi hộ cần kiểm tra định kỳ hệ thống điện trong gia đình; không sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện công suất lớn trên cùng một đường dây; đồng thời lắp đặt thiết bị bảo vệ tự ngắt để phòng ngừa chập cháy. Bên cạnh đó, các hộ cần trang bị đầy đủ bình chữa cháy, thiết bị báo cháy; rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống để ứng phó kịp thời khi có sự cố cháy nổ xảy ra.