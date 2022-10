Nguy cơ tấn công hạt nhân cận kề, khi cầu Crimea bị đánh bom?

(Baonghean.vn) - “Nghệ An sẽ tuyển dụng hết giáo viên mầm non hợp đồng” là thông tin đáng mừng đối với nhiều người, nhưng cũng có một nỗi buồn khác đối với các thầy cô giáo ở Kỳ Sơn là họ đã mất nhà trong cơn lũ vừa qua. Liên quan đến vấn đề mưa lũ, sau nửa tháng Nghệ An hứng chịu mưa lớn, cuộc sống của người dân vẫn rất ngổn ngang.

(Baonghean.vn) - Sáng 8/10, tại Hà Nội, trong chương trình làm việc với nhóm nữ Đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá XV, hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2022), Đoàn đại biểu nữ lãnh đạo quản lý, nữ ĐBQH và HĐND tỉnh Nghệ An do đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch nhóm nữ ĐBQH và HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An dẫn đầu đã tổ chức Lễ báo công và vào Lăng viếng Bác.

(Baonghean.vn) - Tại sao lại bùng nổ “chuyển đổi số” như vậy? Do sính chữ, do muốn sang mồm, do các ông làm công nghệ bịa ra để nâng cao giá trị của công nghệ hay do nhu cầu, do sự cấp thiết, do lợi ích to lớn của chuyển đổi số mang lại?