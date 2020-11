Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp gặp gỡ, trao đổi với cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An

Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp thăm mô hình Tòa soạn hội tụ của Báo Nghệ An. Ảnh: Vân Nhi

Tại đây, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Lê Doãn Hợp đã thăm quan mô hình Tòa soạn hội tụ và theo dõi quy trình xuất bản các ấn phẩm của Báo Nghệ An. Chia sẻ với cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Nghệ An, đồng chí bày tỏ sự vui mừng vì sự phát triển mạnh mẽ của tờ báo Đảng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo đó, hiện nay Báo Nghệ An xuất bản 5 ấn phẩm chính gồm: Nhật báo, báo Nghệ An điện tử, báo Nghệ An cuối tuần, chuyên trang Miền núi - Dân tộc và Kênh Youtube Báo Nghệ An. Trong đó, nhật báo bình quân mỗi ngày xuất bản trên 14.000 tờ.



Đối với ấn phẩm điện tử, với việc xây dựng và vận hành mô hình Tòa soạn hội tụ, các thông tin, sự kiện trên tất cả các lĩnh vực đã được tích hợp, thống nhất trên nhiều nền tảng thông qua các phương tiện nghe, nhìn, đọc khác nhau. Cũng nhờ vào việc ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến, hiện đại đáp ứng xu thế khách quan, báo Nghệ An điện tử trở thành tờ báo có thứ hạng cao trong hệ thống báo Đảng cả nước, hiện bình quân mỗi ngày có trên 250.000 lượt người đọc.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An giới thiệu với nguyên Bộ trưởng ấn phẩm nhật báo. Ảnh: Vân Nhi. Trò chuyện với cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An, đồng chí Lê Doãn Hợp đã chia sẻ một số thông tin trước thềm Đại hội lần thứ XIII của Đảng; những vấn đề thực tiễn đặt ra cho công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bên cạnh đó, với cương vị Chủ tịch Hội truyền thông số Việt Nam, đồng chí Lê Doãn Hợp đã gợi mở những vấn đề liên quan về việc ứng dụng và phát triển công nghệ truyền thông trong kỷ nguyên số và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay. Nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT Lê Doãn Hợp trao đổi với cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An về công tác xuất bản. Ảnh: Vân Nhi. Nguyên Bộ trưởng Bộ TT& TT Lê Doãn Hợp trò chuyện với cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An về vai trò, nhiệm vụ của báo chí trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Vân Nhi. Theo đó, báo chí với vai trò là cơ quan “quyền lực thứ tư” yêu cầu tiên quyết là phải liên tục thay đổi tư duy, nhận thức; không ngừng đổi mới, sáng tạo, giữ vững tôn chỉ mục đích là tiếng nói của Đảng, diễn đàn của quần chúng Nhân dân. Hơn lúc nào hết, các phóng viên, biên tập viên và những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí cần không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ chuyên môn, rèn đức, luyện tài, cống hiến vì nền báo chí cách mạng nói riêng và sự phát triển của quê hương, đất nước nói chung.



Nhân dịp kỷ niệm 59 năm thành lập Báo Nghệ An, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Lê Doãn Hợp dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới Đảng ủy, Ban Biên tập, cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo. Đồng chí mong Báo Nghệ An tiếp tục phát triển lớn mạnh, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.