Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo Nghệ An

Cùng dự về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Hội chữ thập đỏ tỉnh, thị xã Cửa Lò.

Chiều 14/11, tại phường Nghi Thủy, thị xã Cửa Lò, Nghệ An, đồng chí Trương Tấn Sang - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, cùng lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về thăm, trao tặng phao cứu sinh đa năng cho ngư dân tỉnh.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao tặng 1.000 bộ áo phao cứu sinh đa năng cho ngư dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Số áo phao này được phân bổ cho thị xã Cửa Lò 300 bộ, huyện Nghi Lộc 200 bộ, huyện Diễn Châu 200 bộ, huyện Quỳnh Lưu 250 bộ và thị xã Hoàng Mai 50 bộ.

Bộ áo phao cứu sinh đa năng gồm nhiều dụng cụ hữu ích giúp ngư dân trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ hoặc sự cố sẽ kéo dài sự tồn tại trên biển, chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Phát biểu tại lễ trao tặng, đồng chí Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh đây là chương trình vô cùng ý nghĩa và càng có ý nghĩa hơn khi mùa thiên tai năm 2021 đang đến rất gần; đồng thời cũng là hoạt động rất thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Lương Hồng - Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An nhận biển biểu trương trao tặng 1.000 áo phao cứu sinh đa năng từ nhà tài trợ. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh đây là món quà hết sức thiết thực, vô cùng ý nghĩa, đồng hành cùng ngư dân an toàn ra khơi, bám biển; qua đó góp phần cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế, giảm nhẹ rủi ro trên biển do thiên tai gây ra.