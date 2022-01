Nguyễn Duy Trinh - người con ưu tú của quê hương Nghệ An

(Baonghean.vn) - Quốc hội khóa 15 tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ nhất; Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tại Cửa Lò theo Quy định 08 của Tỉnh ủy; Làng nghề mật mía Nghệ An nhộn nhịp vào vụ Tết - đây là những nội dung có trong bản tin sáng của Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Thời gian qua không thể phủ nhận rằng, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Một Đảng mạnh là dám mổ xẻ những "ung nhọt" trong cơ thể mình. Xung quanh vấn đề này, Báo Nghệ An có cuộc phỏng vấn với PGS.TS, Thiếu tướng Lê Văn Cương - Nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an.

(Baonghean.vn) - Tháng 12/1991, Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết (gọi tắt là Liên Xô) chính thức tan rã, trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong dòng chảy lịch sử thế giới. Đã có nhiều phân tích, bình luận xoay quanh sự kiện được đánh giá là “thảm kịch địa chính trị lớn nhất thế kỷ XX”. Tròn 30 năm kể từ thời điểm Liên Xô sụp đổ, Báo Nghệ An có cuộc trao đổi cùng PGS. TS Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược và Khoa học, Bộ Công an về chủ đề này.

(Baonghean.vn) - Trong chương trình đêm nay, trân trọng giới thiệu bài viết của nhà nghiên cứu Chu Trọng Huyến về những danh thắng Đại Huệ, Đại Hải - những ngọn núi gắn với những vùng quê địa linh nhân kiệt trên quê hương Nghệ An. Bài viết: Linh khí núi non, đăng trang trọng trên ấn phẩm Báo Nghệ An đặc biệt Chào năm mới 2022.