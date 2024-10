Nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án và 2 giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì đưa và nhận hối lộ

Pháp luật Nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án và 2 giám đốc doanh nghiệp bị bắt vì đưa và nhận hối lộ Ngày 26/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Phạm Văn Hạ (SN 1963, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk) về tội “Nhận hối lộ”.

Bị can Phạm Văn Hạ bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), quyết định đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can Phạm Văn Hạ để phục vụ công tác điều tra.

Bị can Phạm Văn Hạ giữ chức Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk từ năm 2017 đến tháng 8/2022. Sau đó, bị can Hạ được điều động và bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Lắk, đến tháng 11/2023 thì nghỉ hưu.

Trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, nơi bị can Hạ từng công tác.

Liên quan đến vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Hoàng Đình Chương - Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên và bị can Lê Đình Hải - Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn (đều có trụ sở ở TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Hai giám đốc doanh nghiệp này bị điều tra về tội “Đưa hối lộ” theo quy định tại khoản 4, Điều 364 Bộ luật Hình sự. Các quyết định đã được Viện KSND Tối cao phê chuẩn.

Trụ sở làm việc của Công ty TNHH An Nguyên.

Được biết, Công ty TNHH An Nguyên và Công ty TNHH Xây dựng và thương mại Sài Gòn là 2 doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Tại Đắk Lắk, trong những năm qua, 2 doanh nghiệp này đã liên tiếp trúng thầu hàng loạt dự án xây dựng công trình trị giá hàng trăm tỷ đồng, thậm chí có nhiều công trình trị giá xây dựng lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong đó, có nhiều dự án xây dựng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Công trình giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.