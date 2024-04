Nguyên nhân và cách xử lý sự cố khi dây đai an toàn trên ô tô bị kẹt

Dây đai an toàn là một trong những bộ phận quan trọng nhất của ô tô nhằm bảo vệ người ngồi trên xe. Trên thực tế, việc dây đai an toàn bị kẹt không phải là hiếm. Vậy làm thế nào để xử lý điều này.

Dây đai an toàn có thể cứu mạng sống, đó là sự thật đã được chứng minh trong gần 70 năm qua, kể từ khi phát minh này được ra đời vào năm 1959. Chính vì vậy, việc thắt dây đai an toàn là hành động không thể bỏ qua mỗi khi lái xe.

Dây đai an toàn hiếm khi xảy ra lỗi nhưng vẫn có thể bị kẹt trong quá trình sử dụng. (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, trong quá trình sử dụng hàng ngày, dây đai an toàn có thể gặp lỗi, bị kẹt và câu hỏi đặt ra ở đây là “Làm thế nào để xử lý sự cố dây đai an toàn không rút được?”.

Bài viết dưới đây sẽ cho người dùng hiểu hơn về vấn đề này.

Nguyên nhân dây đai an toàn bị kẹt

Biết được nguyên nhân khiến dây đai an toàn của ô tô bị kẹt và không tự động rút lại là rất quan trọng để bạn chẩn đoán và đưa ra giải pháp khắc phục sự cố này. Một số nguyên nhân phổ biến dẫn đến sự cố về dây đai an toàn như:

- Bụi bẩn hoặc mảnh vụn: Theo thời gian, bụi bẩn và mảnh vụn sẽ tích tụ hoặc bị mắc lại trong trong cơ cấu rút dây, khiến dây an toàn bị kẹt. Vì vậy, trong trường hợp này, người dùng có thể sử dụng các dụng cụ nhỏ như kìm để loại bỏ các mảnh vụn.

- Dây an toàn bị xoắn, rối: Trong quá trình sử dụng, dây đai an toàn cũng có thể bị xoắn hoặc rối khiến bộ rút dây không thể rút ra hoàn toàn. Cách duy nhất để biết chắc chắn là tháo lớp nhựa viền ra và quan sát sự phức tạp của thiết bị. Chỉ có như vậy, người dùng mới biết được nguyên nhân cụ thể.

- Sự cố với đèn báo thắt dây an toàn: Đèn thắt dây đai an toàn là một trong những tính năng tiêu chuẩn được trang bị trên hầu hết các loại ô tô. Đèn báo này sẽ sáng khi xe đang nổ máy và tắt ngay khi người dùng thắt dây đai an toàn. Vì vậy, khi đèn này bị lỗi cũng khiến dây đai an toàn không thể kéo ra được.

- Bộ rút dây đai an toàn bị lỗi: Nếu đã thực hiện tất cả các quy trình trên nhưng dây đai an toàn vẫn không rút lại đúng cách thì bộ rút dây sẽ là thứ tiếp theo cần kiểm tra. Theo thời gian, bộ phận này có thể bị mài mòn quá mức hoặc có thể bị hỏng do tai nạn. Nếu bộ rút dây đai an toàn đã quá hao mòn, người dùng nên thay thế bằng một bộ rút dây mới.

Cách xử lý sự cố

Sử dụng chất bôi trơn để giúp cơ cấu rút dây hoạt động hiệu quả, tránh bị mài mòn. (Ảnh minh họa)

Khi dây đai an toàn bị kẹt hoặc không rút ra được, người dùng có thể tự xử lý được vấn đề mà không nhất thiết phải mang xe đến các trung tâm sửa chữa.

Đầu tiên, hãy luôn kiểm tra xem có phải các mảnh vụn hoặc cặn bẩn khiến dây đai an toàn bị kẹt hay không. Nếu dây đeo bị rối, hãy gỡ nó ra càng sớm càng tốt để giữ cho dây đai an toàn luôn thẳng và ngăn ngừa các vấn đề khác.

Đối với cơ chế hoạt động, người dùng nên sử dụng chất bôi trơn cho bộ rút dây để có thể ngăn chặn sự ăn mòn và hạn chế các bộ phận trong bộ rút dây bị gãy. Giống như bảo dưỡng xe, người dùng cũng cần kiểm tra dây đai an toàn thường xuyên để đảm bảo chúng hoạt động chính xác.

Nếu bạn phát hiện đèn dây đai an toàn bị trục trặc hoặc bật sáng nhưng nhấp nháy thì có thể đèn đó đã có vấn đề. Nguyên nhân có thể là do bóng đèn bị cháy, người dùng sẽ cần phải thay thế phần này của bảng mạch trước khi thay thế bất kỳ phần nào khác.

Trong trường hợp xấu nhất, cần phải thay thế mới liên quan đến các bộ phận hoạt động của dây đai an toàn, tốt nhất người dùng nên mang xe đến trung tâm sửa chữa thay vì cố gắng tự sửa.