Nguyên Phó Chủ tịch nước trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh ở Nghệ An

Sáng 17/9, tại huyện Con Cuông, Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ "Vì Trường Sa – Hoàng Sa thân yêu" phối hợp cùng Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Trao học bổng năm học 2021 – 2022 và 2022 - 2023 cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An”.

Dự chương trình về phía Quỹ Học bổng có đồng chí Trương Mỹ Hoa – nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa- Trường Sa thân yêu”.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Vi Văn Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Lê Văn Lương – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An; Nguyễn Đình Hùng – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Con Cuông, cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các cơ quan, đơn vị đồng hành.