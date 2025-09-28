Thể thao Nguyễn Thị My - nữ vận động viên tiêu biểu của Nghệ An với 2 chức Vô địch thế giới Năm 2025, đánh dấu một mốc son mới trong sự nghiệp của Nguyễn Thị My, cô gái “Vàng” đến từ Nghệ An, khi cô góp công lớn giúp đội tuyển quốc gia Việt Nam liên tiếp giành hai chức vô địch lớn: Giải World Cup và Giải Vô địch Thế giới môn Cầu mây (King’s Cup). Với thành tích này, Nguyễn Thị My đã vinh dự được đại diện cho các VĐV thể thao thành tích cao của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An và toàn quốc năm 2025.

Nguyễn Thị My - nữ VĐV Cầu mây giành 2 chức Vô địch thế giới năm 2025. Ảnh: Hải Hưng



Nguyễn Thị My sinh năm 1998 tại xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu cũ (nay là xã An Châu) - một vùng quê thanh bình của tỉnh Nghệ An. Cơ duyên đưa cô đến với môn cầu mây khi huấn luyện viên Hồ Thị Minh Thuận - người trực tiếp tuyển chọn tài năng trẻ cho tỉnh Nghệ An, phát hiện tố chất đặc biệt ở một cô bé lớp 6. Từ cuối năm 2009, My bắt đầu làm quen với trái cầu tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An.

Với hành trình 15 năm tôi luyện, từng bước khẳng định mình qua các giải trẻ toàn quốc, và các giải quốc gia, Nguyễn Thị My vinh dự được triệu tập vào đội tuyển quốc gia năm 2015, khi mới tròn 17 tuổi.

Ở đội tuyển, Nguyễn Thị My đã dần trở thành mắt xích không thể thiếu trong đội hình nội dung đồng đội 3 và 4 người - hai nội dung vốn là thế mạnh truyền thống của cầu mây nữ Việt Nam.

Nguyễn Thị My không phải người ghi điểm trực tiếp nhiều nhất, nhưng cô chính là "bộ não" của đội hình với vai trò chuyền 2 - một vị trí đòi hỏi kỹ thuật tinh tế, phán đoán nhanh và sự bền bỉ trong từng pha phối hợp. Không phô trương, không ồn ào, nhưng luôn có mặt đúng lúc - đó là phong cách thi đấu đặc trưng của Nguyễn Thị My.

Vào tháng 3/2025, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào Giải World Cup cầu mây (Robert World Cup Championship), với quyết tâm phá vỡ thế thống trị của Thái Lan - đội chủ nhà và cũng là đương kim vô địch. Trong trận chung kết nội dung đồng đội 4 người nữ, Việt Nam có màn lội ngược dòng nghẹt thở trước Thái Lan, giành chiến thắng 2-1 (12-15, 15-8, 15-7). Nguyễn Thị My thi đấu trọn vẹn cả trận với vai trò chuyền 2, phối hợp cùng các đồng đội Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Trần Thị Ngọc Yến tạo nên thế trận chắc chắn và linh hoạt. Đây là lần đầu tiên đội tuyển nữ Việt Nam vô địch một giải World Cup chính thức ở nội dung đồng đội, mở ra hy vọng lớn cho các giải đấu cấp châu lục và thế giới.

Nguyễn Thị My cùng đồng đội giúp Việt Nam vô địch World Cup ở nội dung đồng đội - mở ra hy vọng lớn cho các giải đấu cấp châu lục và thế giới. Ảnh: Hải Hưng

Chỉ 4 tháng sau chiến thắng World Cup, đội tuyển nữ tiếp tục hành trình tại Giải vô địch Cầu Mây thế giới (King’s Cup) lần thứ 38, diễn ra từ 22-28/7 tại Hatyai, Thái Lan. Trong trận chung kết nội dung đồng đội 4 người - trận tái đấu với Thái Lan, kịch bản kịch tính lại diễn ra. Thua hiệp đầu 12-15, Việt Nam đã vùng lên mạnh mẽ, giành chiến thắng hai hiệp sau với tỷ số 15-8 và 15-7. Một lần nữa, Nguyễn Thị My có mặt trong đội hình chính, đóng vai trò then chốt giúp đội tuyển lật ngược thế cờ, bảo vệ thành công chức vô địch thế giới lần thứ ba liên tiếp (2022, 2023, 2025). Không chỉ thắng về tỷ số, đội tuyển nữ Việt Nam thắng về chiến thuật, bản lĩnh và tinh thần vượt khó, trong đó, My là một trong những biểu tượng tiêu biểu nhất.

HLV trưởng đội tuyển cầu Mây quốc gia Trần Thị Vui nhận xét: “Nguyễn Thị My là người thi đấu không ồn ào, không phải ngôi sao sân khấu, nhưng lại là mấu chốt kết nối toàn đội. Với kỹ thuật vững vàng, sự tỉnh táo và nền tảng tâm lý vững, cô ấy là người mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có trong đội hình”.

Với kỹ thuật vững vàng, sự tỉnh táo và nền tảng tâm lý vững, Nguyễn Thị My là người mà bất kỳ HLV nào cũng muốn có trong đội hình. Ảnh: Hải Hưng

Hai chức vô địch lớn chỉ trong vòng nửa năm, là minh chứng rõ nét nhất cho đỉnh cao phong độ của Nguyễn Thị My. Với cầu mây Nghệ An, cô là niềm tự hào, là minh chứng cho sự bền bỉ và chiến lược đào tạo đúng hướng. Ngành thể thao tỉnh Nghệ An từng khen thưởng nóng gần 100 triệu đồng cho cá nhân My vì những đóng góp xuất sắc, đồng thời ghi nhận cô như một trong những trụ cột quan trọng giúp cầu mây nữ tỉnh nhà vươn xa tại Đại hội Thể thao toàn quốc và các giải vô địch quốc gia.

Năm nay, Nguyễn Thị My bước sang tuổi 27, vẫn thi đấu ổn định ở phong độ cao và là lựa chọn hàng đầu trong đội hình tuyển quốc gia. Phía trước cô là SEA Games 33, giải châu Á 2026, và nhiều mục tiêu mới.

Nguyễn Thị My vinh dự đại diện cho các VĐV thể thao thành tích cao của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An và cả nước năm 2025. Ảnh: Hải Hưng

Để vinh danh những đóng góp của Nguyễn Thị My cho thể thao của Nghệ An trong năm 2025, cô xứng đáng được đại diện cho hàng trăm VĐV thể thao thành tích cao thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Nghệ An tham dự Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Nghệ An năm 2025. Với những thành tích đã đạt được trong sự nghiệp thi đấu, cũng như năm 2025 này, hy vọng Nguyễn Thị My - cô gái “Vàng” của thể thao Việt nam và Nghệ An sẽ tiếp tục khẳng định bản lĩnh của thế hệ trẻ Nghệ An trên con đường chinh phục các đỉnh cao mới, đóng góp nhiều hơn cho thể thao nước nhà.