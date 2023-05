Nguyễn Thị Oanh vượt thử thách, giành 2 huy chương Vàng trong 30 phút

(Baonghean.vn) - Ủy ban Tư pháp Quốc hội khảo sát việc chấp hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân tại Nghệ An; Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh làm việc với huyện Quỳnh Lưu; Hơn 6 tỷ đồng đăng ký thực hiện Tháng Nhân đạo... là những nội dung nổi bật trong ngày.

(Baonghean.vn) - Ảnh hưởng của đợt không khí lạnh nên chiều tối ngày 7/5 đã gây mưa lớn trên địa bàn tỉnh Nghệ An khiến gần 1.700 ha lúa bị đổ, ngã.

Bước đầu Công an xác định 2 nhóm thanh niên vào quán hát karaoke xảy ra mâu thuẫn khi "bo" cho nữ tiếp viên dẫn đến ẩu đả. Để trả thù vì bị đánh, 1 nhóm cầm hung khí quay lại quán đâm tử vong 1 nhân viên quán…

(Baonghean.vn) - Sáng 9/5, Tổ tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An do đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An làm trưởng đoàn khảo sát thực tế và làm việc với huyện Quỳnh Lưu về những cơ hội, tiềm năng, thách thức của địa phương trong bối cảnh mới.