Nhà báo Hồ Quang Lợi và những dòng tâm huyết về người viết sách làng Quỳnh

(Baonghean.vn) -Công an Nghệ An vừa triệt xóa đường dây cho vay lãi nặng liên tỉnh, bước đầu bắt giữ 52 đối tượng và xác định số tiền giao dịch qua đường dây này là hơn 1.000 tỷ đồng.

(Baonghean.vn) - Hội nghị trực tuyến đối ngoại toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Đại diện Nghệ An lọt vào chung kết “Dự án khởi nghiệp thanh niên nông thôn 2021”; Câu chuyện của trung tá Nguyễn Thị Trần Thanh, nhân viên đội vận động quần chúng đồn Biên phòng Môn Sơn (Con Cuông) - hình ảnh đẹp của người chiến sĩ biên cương trong lòng nhân dân... là nội dung đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - "Do đất xấu dân nghèo nên chịu khổ nhẫn nại, cần cù kiệm ước đã quen nề nếp", Hoàng giáp Bùi Dương Lịch đã đúc kết về tính cách người xứ Nghệ trong quyển "Nghệ An ký" được biên soạn cách đây hơn 200 năm.

(Baonghean.vn) - Tỉnh Nghệ An trọng thể tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm quê lần thứ hai và khánh thành Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác thăm và làm việc với lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Công an Nghệ An; Sẵn sàng các điều kiện để tổ chức Hội thảo Du lịch Việt Nam năm 2021 tại phố biển Cửa Lò... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.