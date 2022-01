Nhà báo Hoa Kỳ cho rằng các chính trị gia Mỹ đạo đức giả trong đàm phán với Nga

Phương pháp tiếp cận chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ luôn dựa trên các nguyên tắc về phạm vi ảnh hưởng, nhưng Hoa Kỳ thích lên án các quốc gia khác tuân thủ theo nguyên tắc tương tự vì an ninh của chính họ, theo tờ báo Mỹ The New York Times.