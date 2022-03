Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh luôn hướng về quê hương

Tới dự có các đồng chí: Lê Doãn Hợp - Nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ TTTT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Phan Đình Tuệ - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An, Giám đốc Đài PT -TH tỉnh; Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An và đại diện các ban, ngành liên quan.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí: Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Ký kết hợp tác giữa CLB Nhà báo xứ Nghệ với Hội Doanh nghiệp Nghệ Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: H.V

Tại buổi họp mặt, nhà báo Đặng Trung Kiên - Chủ nhiệm CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh cho biết: Hiện nay, CLB có hơn 150 hội viên là các nhà báo hoạt động tại các cơ quan báo chí ở TP. Hồ Chí Minh. Thời gian qua, được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành tại TP. Hồ Chí Minh, CLB hoạt động rất hiệu quả.

Với tinh thần đồng hương, đồng nghiệp xa quê, Ban Chủ nhiệm và các hội viên đều phát huy tinh thần gắn kết, chia sẻ, hỗ trợ vượt qua khó khăn. Thời gian qua, các hội viên đã có nhiều tác phẩm hay, chất lượng tốt, phản ánh kịp thời trên các lĩnh vực, trong đó, quan tâm, chú trọng tuyên truyền về các gương điển hình, nhân tố mới, sự thành công của con em xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam...

Nhà báo Đặng Trung Kiên - Chủ nhiệm CLB Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.V

Đặc biệt, CLB đã có nhiều hoạt động thiết thực trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, những hoạt động này góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh. CLB Nhà báo xứ Nghệ trở thành cầu nối cho các địa phương, đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong tất cả các lĩnh vực, nổi bật là về phát triển kinh tế, an sinh xã hội...

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 của tỉnh Nghệ An. Đồng chí gửi tới các nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh lời chúc mừng năm mới an khang và mọi điều tốt đẹp. Đồng thời, khẳng định lãnh đạo tỉnh Nghệ An rất trân trọng và mong muốn được các nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh có những tác phẩm hay, chất lượng tốt, đồng thời kết nối, hỗ trợ quê hương ngày càng phát triển hơn.

Đồng chí Nguyễn Như Khôi phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: H.V Trao biểu trưng học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Ảnh: H.V

Dịp này, CLB Nhà báo xứ Nghệ cũng đã trao 400 suất học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Hồ Chí Minh và 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh; ra mắt đội bóng đá Nhà báo xứ Nghệ tại TP. Hồ Chí Minh.