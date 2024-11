Xã hội Nhà báo xứ Nghệ tại TP Hồ Chí Minh phát động chương trình thiện nguyện 'Nâng bước em đến trường' Ngày 09/11, tại TP Hồ Chí Minh, Câu lạc bộ Nhà báo Xứ Nghệ đã tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập; đồng thời phát động chương trình thiện nguyện "Nâng bước em đến trường" với mục tiêu trao tặng 3.000 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ngày 09/11/2024, Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo Xứ Nghệ tại TP Hồ Chí Minh tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập trong không khí ấm cúng và trang trọng. Sự kiện là dịp để CLB tổng kết hoạt động, đồng thời kết nối các hội viên và những người yêu quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, tạo sự gắn bó bền chặt và đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện hướng về quê nhà.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Hoa - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Hải - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thanh Hiền - nguyên Phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Cùng dự có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An, Trần Minh Ngọc - Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Trao bằng khen cho tập thể CLB và các cá nhân tiêu biểu.

Về phía CLB Nhà báo Xứ Nghệ, tham dự có Trung tá - Nhà báo Đặng Trung Kiên - Chủ nhiệm CLB, Phó Trưởng cơ quan đại diện phía Nam của Báo Quân đội Nhân dân, cùng đội ngũ phó chủ nhiệm và hơn 200 hội viên là những nhà báo đang công tác tại TP Hồ Chí Minh.

CLB đã trao tặng 200 xe đạp cho các em học sinh nghèo tỉnh Hà Tĩnh.

Trong lễ kỷ niệm, Câu lạc bộ đã triển khai chương trình "Nâng bước em đến trường" - một hoạt động xã hội mang tính nhân văn cao với mục tiêu trao tặng 3.000 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo tại Nghệ An và Hà Tĩnh. Đây là chương trình thiện nguyện giúp giảm bớt khó khăn cho con em các gia đình nghèo vùng quê trong việc đi lại và học tập.

Trung tá - Nhà báo Đặng Trung Kiên - Chủ nhiệm CLB chia sẻ: “Có những ước mơ tưởng như đơn giản nhưng lại là mong mỏi lớn lao với nhiều em nhỏ ở vùng khó khăn, đó là một chiếc xe đạp để đến trường. Chúng tôi hy vọng thông qua chương trình này, các em sẽ có thêm động lực để theo đuổi con chữ, thực hiện ước mơ và cải thiện tương lai”.

Trao 200 xe đạp cho học sinh nghèo tỉnh Nghệ An.

Chương trình "Nâng bước em đến trường" không chỉ là một kế hoạch ngắn hạn mà sẽ tiếp tục được triển khai, kết nối với các mạnh thường quân và doanh nhân yêu quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh. Từ đó, CLB hướng đến xây dựng một quỹ học bổng bền vững, hỗ trợ học sinh nghèo không chỉ về mặt vật chất mà còn khuyến khích các em vượt qua khó khăn, tiến bước trên con đường học tập.

Tại sự kiện, đại diện doanh nhân và Câu lạc bộ đã trao tặng 400 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó đang học tập ở quê nhà Hà Tĩnh, Nghệ An.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ.

Buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập còn là dịp để CLB kiện toàn Ban Chủ nhiệm, chuẩn bị các kế hoạch phát triển và mở rộng hoạt động trong tương lai. Nhân dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen cho tập thể CLB và các cá nhân tiêu biểu vì những đóng góp xuất sắc trong công tác xã hội và truyền thông. Đây là sự ghi nhận của các lãnh đạo tỉnh đối với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các hội viên trong việc gắn kết và hỗ trợ cộng đồng.

5 năm qua, CLB Nhà báo Xứ Nghệ tại TP Hồ Chí Minh đã có nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả. Những đóng góp của CLB được thể hiện qua hàng trăm chương trình thiện nguyện, trong đó có việc trao tặng hơn 1.100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, xây dựng 13 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình khó khăn, trao 300 tấm phản cho học sinh huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh và xây dựng nhà bán trú cho trường tiểu học vùng cao tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. Ngoài ra, CLB còn tặng 20 bộ máy vi tính cho các trường học ở vùng cao thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, góp phần cải thiện điều kiện học tập cho các em học sinh vùng khó.

CLB cũng đã có những hoạt động truyền thông tích cực nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp về cộng đồng người Nghệ An - Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết và gắn bó giữa những người con xứ Nghệ xa quê. Đặc biệt, CLB đã phối hợp sản xuất các phóng sự giới thiệu về đời sống của người Nghệ An - Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, qua đó thu hút sự quan tâm, hỗ trợ của các mạnh thường quân. Sau khi phát phóng sự về nhu cầu xây dựng trường học tại Kỳ Sơn, CLB đã kêu gọi và huy động được 3,2 tỷ đồng từ các nhà tài trợ để xây dựng trường tiểu học Bắc Lý 2, mang đến nhiều cơ hội học tập tốt hơn cho trẻ em vùng cao.

Không chỉ là một tổ chức quy tụ các nhà báo quê hương Nghệ An - Hà Tĩnh, CLB còn trở thành một diễn đàn chuyên môn, nơi hội viên trao đổi nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm làm báo và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Các buổi sinh hoạt nghiệp vụ, giao lưu thường xuyên được tổ chức với sự tham gia của các nhà báo lão thành và các chuyên gia trong ngành báo chí. Điều này không chỉ giúp các hội viên nâng cao kỹ năng mà còn truyền cảm hứng, động viên lẫn nhau trong công việc, từ đó góp phần phát triển nghề báo theo hướng tích cực và đạo đức.

Trong thời kỳ dịch Covid-19, CLB đã phát huy vai trò cầu nối, kêu gọi và hỗ trợ người dân Xứ Nghệ tại TP Hồ Chí Minh gặp khó khăn hồi hương. Nhiều hội viên là cộng tác viên của các báo lớn đã tích cực đưa tin về các hoạt động hỗ trợ người dân ở TP Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Đặc biệt, các hội viên còn tham gia các hoạt động truyền thông, giúp đỡ những người con xứ Nghệ đang sinh sống tại TP Hồ Chí Minh vượt qua thời kỳ khó khăn do dịch bệnh.

Với sứ mệnh kết nối, chia sẻ và phát huy tinh thần quê hương, CLB Nhà báo Xứ Nghệ tại TP Hồ Chí Minh không chỉ là nơi để các nhà báo gốc Nghệ An và Hà Tĩnh cùng nhau phát triển nghề nghiệp mà còn là tổ chức đầy ý nghĩa, luôn hướng về quê nhà, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng xứ Nghệ trên cả nước.