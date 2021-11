Nhà đầu tư háo hức mong chờ lễ mở bán 'viên ngọc quý' của Nghệ An

Khu đô thị Hoàng Sơn – “viên ngọc quý” của Nghệ An

Giữa nhiều dự án và sản phẩm được ra mắt thị trường Nghệ An trong năm 2021, Khu đô thị Hoàng Sơn với những lợi thế độc tôn đã được các chuyên gia và nhà đầu tư hàng đầu nhận định là “đặc sản” dành cho giới đầu tư thông thái, “viên ngọc quý” ngàn năm có một của Nghệ An.

Chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, Khu đô thị Hoàng Sơn đã thành công chinh phục hàng trăm nhà đầu tư và khách mua ở từ Nghệ An như Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu, TP Vinh… Bên cạnh đó, các nhà đầu tư sành sỏi từ Hà Nội, Thanh Hóa… cũng nhanh chóng tham gia và sở hữu những sản phẩm giới hạn thuộc dự án giàu tiềm năng này.

Dãy shophouse Hoàng Sơn nổi bật bên tuyến “Đại lộ kim cương” Quốc lộ 7, trong đó khoảng 40% sản phẩm đã có chủ.

Anh Hoàng Anh - một nhà đầu tư chuyên săn tìm quỹ đất tại Bắc miền Trung chia sẻ: “Diễn Châu với Khu đô thị Hoàng Sơn sẽ là biểu tượng sống mới, xây dựng khung chuẩn mực cho phong cách hưởng thụ của người dân. Với quỹ căn giới hạn và nhu cầu sở hữu cao, tôi đánh giá chỉ 1 năm sau thì giá trị của dự án sẽ tăng đến mức chóng mặt. Vì vậy, tôi đã nhanh chóng đầu tư đợt đầu để hưởng trọn biên độ sinh lời của dự án”.

Chuyên gia và các nhà tư nhận định Khu đô thị Hoàng Sơn là dự án đáng đầu tư nhất dịp cuối năm 2021 - đầu 2022.

Hứa hẹn bùng nổ trong sự kiện mở bán

Đáp ứng mong mỏi của đông đảo khách hàng, chủ đầu tư Công ty TNHH xây dựng Hoàng Sơn sẽ kết hợp cùng đơn vị phân phối độc quyền Đất Xanh Bắc Trung Bộ tổ chức Lễ mở bán Khu đô thị Hoàng Sơn vào ngày 28/11 sắp tới với nhiều chương trình hấp dẫn.

Bên cạnh phân tích chuyên sâu về tiềm năng và biên độ tăng giá qua các cột mốc dự kiến của dự án Khu đô thị Hoàng Sơn, sự kiện cũng sẽ mang đến cái nhìn toàn cảnh về thị trường bất động sản Diễn Châu và Nghệ An dành cho các nhà đầu tư quan tâm. Các chính sách hấp dẫn liên quan đến vấn đề vay vốn, lãi suất ngân hàng… cũng sẽ được tiết lộ, hứa hẹn mang đến đòn bẩy tài chính vững chắc cho những khách hàng muốn sở hữu ngay các sản phẩm dự án với mức giá “siêu lãi” của đợt đầu.

Xe Honda SH Mode, điện thoại iPhone 13, tủ lạnh Samsung… đang chờ các vị khách hàng may mắn trong sự kiện mở bán Khu đô thị Hoàng Sơn.

Nhằm tri ân các khách hàng chốt cọc ngay tại sự kiện mở bán, chủ đầu tư sẽ mang đến chương trình bốc thăm trúng thưởng gồm xe Honda SH Mode, điện thoại iPhone 13, tủ lạnh Samsung Inverter và các suất tiền mặt may mắn, với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng. Trước thông tin này, nhiều khách hàng đã nhanh chóng đăng ký tham gia sự kiện với khả năng “mua nhà, được xe” đầy hấp dẫn.

Trong thời điểm lạm phát leo thang từng ngày, bất động sản vẫn là nơi “trú ẩn” đầy an tâm dành cho các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Nhận định về thị trường bất động sản Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam cho biết: “Nghệ An hiện tại có nhiều nét tương đồng với Nha Trang, Đà Nẵng cách đây 10 năm khi giá bất động sản còn ở mức khá thấp và còn nhiều tiềm năng”. Có thể nói với nhịp phát triển hiện tại, trong vài năm nữa Nghệ An sẽ vươn lên với vị thế ngang bằng những thị trường lớn hiện tại, là “miền đất hứa” được đông đảo nhà đầu tư tìm về.

Đón đầu “làn sóng” dịch chuyển về mảnh đất Nghệ An và Diễn Châu đầy tiềm năng, Khu đô thị Hoàng Sơn là lựa chọn hàng đầu với vị trí đắc địa, không gian và tiện ích đẳng cấp cùng khả năng sinh lời tối ưu, xứng danh “viên ngọc quý” của xứ Nghệ.