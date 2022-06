Nhà đầu tư Nghệ An có nên mua bất động sản ở thời điểm hiện tại?

(Baonghean.vn) - Thị trường bất động sản cả nước nói chung và Nghệ An nói riêng đang rơi vào giai đoạn hạ nhiệt, giá vẫn ở mức cao nhưng thanh khoản thấp. Đã xuất hiện tình trạng bán cắt lỗ dù chỉ mới cục bộ. Vấn đề mà nhiều người đang quan tâm là có nên mua bất động sản vào lúc này?



Thị trường “khựng lại” chuẩn bị cho một chu kỳ tăng mới

Vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản Nghệ An sôi động một cách lạ thường. Những cơn “sốt đất” vừa qua được cộng hưởng nhờ thông tin nhiều tập đoàn lớn vào đầu tư các dự án quy mô ở Nghệ An. Cùng với đó, hệ thống hạ tầng, giao thông ở Nghệ An cũng được đầu tư mạnh. Đặc biệt, những công trình lớn như cầu Cửa hội, đường 72m, cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển… giúp đẩy tăng giá trị của đất đai.

Thế nhưng, hiện tại thị trường bắt đầu biến động, dù mức giá vẫn duy trì ở mức cao nhưng lượng giao dịch đã giảm mạnh, xuất hiện tình trạng bỏ cọc cục bộ. Đây cũng là tình trạng chung trên cả nước.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định: giai đoạn khựng lại này chỉ là khoảng lặng trước chu kỳ tăng giá mới. Hiện nay, chính sách về tín dụng có thể cởi mở hơn, cơ hội cho BĐS sẽ cao hơn. Nhà nước đang tiếp tục điều chỉnh cơ chế, chính sách về thuế, thủ tục triển khai, tiếp cận đất đai…

Nghệ An cũng đang đẩy mạnh giải ngân đầu tư công… Những điều này cũng sẽ thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển.

Thực tế, dù thị trường có dấu hiệu chững lại, nhưng những dự án có chủ đầu tư uy tín, sản phẩm tiềm năng vẫn duy trì được mức giá cao và giao dịch thường xuyên dù không sôi động như trước. Nhiều nhà đầu tư có kinh nghiệm đang tận dụng khoảng lặng của thị trường tiếp tục mua các sản phẩm tốt với mức giá hợp lý.

Các chuyên gia khuyên nhà đầu tư nên xem xét xuống tiền với những sản phẩm có thể cho thuê, kinh doanh ngay, mang lại giá trị thực và có tầm nhìn trung, dài hạn. Trong vòng xoáy thanh lọc của thị trường chính là “thời” của bất động sản giá trị thực, như khu đô thị Hải Vân.

Khu đô thị Hải Vân - bất động sản giá trị thực

Là một trong những quy mô và tiềm năng bậc nhất tại Diễn Châu, Khu đô thị Hải Vân sở hữu hàng loạt lợi thế về vị trí, tiện ích, pháp lý…; Tất cả cộng hưởng tạo thành những giá trị mà bất cứ dự án bất động sản nào cũng mơ ước.

Hầu hết các dự án bất động sản có quy mô lớn đều đóng chân ở các vùng khá thưa vắng dân cư vì ở những nơi này quỹ đất còn lớn. Nhưng Hải Vân khác biệt, dự án 31 ha này được bao quanh bởi các vùng dân cư đông đúc thịnh vượng, các khu vực kinh doanh sầm uất.

Thực tế, hiện nay, khu đô thị Hải Vân hiện tại đã đón hàng trăm hộ dân đã chuyển vào sinh sống. Mặt tiền các tuyến đường lớn bên trong dự án đã hiện hữu những khu phố kinh doanh nhộn nhịp nhiều mặt hàng và lượng khách mua bán ngày càng tăng lên.

Nội khu là khu chợ dân sinh quy mô bậc nhất khu vực đã đi vào hoạt động phục vụ cư dân dự án và các xã lân cận với lượng khách hàng nghìn người mỗi ngày. Một khu thương mại hiện đại bậc nhất Diễn Châu với quy mô 5 tầng vốn đầu tư trên 100 tỷ đồng cũng đang được xây dựng.

Hải Vân còn tích hợp hàng loạt tiện ích hiện đại: công viên nước với số vốn đầu tư 50 tỷ đồng, khu vui chơi… điểm đến yêu thích mùa hè. Sân tập golf, sân đá bóng… điểm hẹn của các giải đấu thể thao lớn tại Diễn Châu. Trường mầm non nơi học tập của hàng trăm em học sinh… Tất cả cộng hưởng tạo nên một khi đô thị “sống” luôn tấp nập nhộn nhịp.

Dự án nằm gần sát Quốc lộ 1A, mặt tiền tuyến đường liên huyện và một khi tuyến đường ven biển Cửa Lò - Thanh Hóa gần kề hoàn thành Hải Vân hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm giao thương.

Một dự án sắp hoàn thiện pháp lý, hạ tầng, mang đến giá trị thật và không ngừng gia tăng theo thời gian, KĐT Hải Vân được nhận định là sản phẩm đầu tư an toàn và triển vọng trong mọi điều kiện thị trường./.