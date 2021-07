Nhà hàng, quán ăn thành Vinh rục rịch mở cửa trở lại

Từ sáng sớm, anh Hùng, phường Trường Thi đã dọn rửa hàng quán để chuẩn bị mở cửa trở lại. Ảnh: Nguyên Châu

Ngay từ sáng sớm, vợ chồng anh Nguyễn Văn Hùng, chủ quán ăn sáng tại phường Trường Thi, TP. Vinh đã tất tả ra quán của mình để mở cửa hàng sau hơn 20 ngày "cửa đóng then cài". Từng lớp bụi bám dày trên bàn ghế, lá cây khô phủ kín trên vỉa hè được vợ chồng anh thay nhau quét dọn sạch sẽ.

Anh Hùng chia sẻ: "Mặc dù dịch vụ ăn uống được phép bán hàng mang về trong thời gian qua, tuy nhiên, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc bán hàng ship vừa tốn công sức mà số đơn giảm hơn nhiều so với bán trực tiếp, do đó chúng tôi đã đóng hẳn cửa hàng từ ngày 8/6 tới nay. Sáng nay ngủ dậy biết tin những cửa hàng ăn uống có giấy phép đăng ký kinh doanh có thể phục vụ tại chỗ, tôi rất phấn khởi nên đã cùng vợ ra mở lại cửa hàng...".

Sau thời gian dài đóng cửa, nhiều hàng quán, bàn ghế đã phủ lớp bụi dày nên việc quét dọn tốn nhiều thời gian. Ảnh: Nguyên Châu

Bàn ghế cũng được các nhân viên nhà hàng dọn ra để chuẩn bị cho việc kinh doanh trở lại. Ảnh: Nguyên Châu

Không chỉ riêng anh Hùng mà đó còn là tâm trạng chung của nhiều chủ quán ăn, nhà hàng trên địa bàn TP.Vinh thời điểm này.

Anh Tuấn - chủ một nhà hàng hải sản tại TP.Vinh cho biết: Từ sáng sớm, tôi đã liên lạc với những nhân viên cũ của nhà hàng đến để quét dọn, lau chùi bàn ghế, các bể hải sản đều được sục khí, khởi động lại. Tôi cũng liên hệ với các đơn vị cung cấp hải sản để chuẩn bị nhập nguồn hàng mới trong ngày hôm nay để có thể kinh doanh trở lại sớm nhất.