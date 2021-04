Nhà máy may An Hưng xuất lô hàng đầu tiên sang Mỹ

Chất lượng của lô hàng mẫu đầu tiên được đánh giá cao

Lô hàng đầu tiên của Nhà máy may An Hưng xuất sang Mỹ. Ảnh: Văn Trường

Đại diện Nhà máy may An Hưng cho biết: Các lô hàng chủ yếu được xuất sang Mỹ và Canada, Úc. Các sản phẩm xuất đi đều đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiến độ nên được phía đối tác đánh giá khá cao. Lô hàng đầu tiên gồm hàng loại dệt kim, sản lượng xuất của ngày đầu tiên 1/4 là 70.000 sản phẩm/ tổng đơn hàng là 1.000.000 sản phẩm, 2.311 thùng hàng. Khi có đủ số lượng công nhân Nhà máy may An Hưng hoạt động hết công suất sẽ đạt 15 triệu sản phẩm/tháng, (tương đương 130 container).

Ký thủ tục bàn giao xuất hàng xuất sang Mỹ tại Nhà máy may An Hưng. Ảnh: Văn Trường

Hàng năm, Nhà máy may An Hưng sẽ xuất ra sản phẩm như áo sơ mi, áo phông trẻ em, quần bò, quần dài, váy, bộ quần áo trẻ em… Toàn bộ sản phẩm gia công của Công ty sẽ được xuất sang các nước Nhật Bản, Ấn Độ, châu Mỹ và các nước châu Âu… Ngoài các sản phẩm được gia công theo đơn đặt hàng của khách hàng, Nhà máy may An Hưng còn tự thiết kế thời trang, tiến hành đăng ký bảo hộ thương hiệu đối với các kiểu dáng do mình tự thiết kế.

Sản phẩm xuất sang mỹ tại nhà xưởng Nhà máy may An Hưng. Ảnh: Văn Trường Để nâng cao chất lượng sản phẩm, Nhà máy may An Hưng luôn tiến hành kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên phụ liệu, tạo bạn hàng cung cấp nguyên phụ liệu ổn định, bảo quản tốt nguyên phụ liệu tránh xuống phẩm cấp. Bên cạnh đó, tuân thủ nghiêm ngặt yêu cầu của bên đặt hàng về nguyên phụ liệu, công nghệ cũng như quy trình sản xuất. Nâng cao chất lượng hàng dệt may Việt Nam bằng việc đổi mới quy trình, đạt được những chứng chỉ về quản lý chất lượng.



Lô hàng đầu tiên của Nhà máy may An Hưng đã được niêm phong trên thùng container để xuất sang Mỹ. Ảnh: Văn Trường

Áp dụng các công nghệ sản xuất tiên tiến, phần mềm quản lý để nâng cao năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Tận dụng cơ hội thu hút đơn hàng chủ yếu từ Mỹ và các nước châu Âu, duy trì và khai thác hiệu quả các khách hàng truyền thống và phát triển thêm được khách hàng mới, góp phần ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Tuyển dụng 2.500 lao động trong năm 2021

Nhà máy may An Hưng được đầu tư đồng bộ. Ảnh: Văn Trường

Dự án Nhà máy may An Hưng (do Công ty CP Tập đoàn An Hưng làm chủ đầu tư) được xây dựng trên khuôn viên khoảng 10 ha. Tổng mức đầu tư trên 600 tỷ đồng, nhà máy được khởi công xây dựng từ tháng 1/2020, đầu năm 2021 đã đi vào hoạt động. Theo kế hoạch, dự án Nhà máy may An Hưng sẽ tạo việc làm cho từ 8.000 - 10.000 lao động tại địa phương với mức thu nhập ổn định.

Đại diện Nhà máy may An Hưng cho biết: Nhà máy may An Hưng có quy mô lớn nhất trên địa bàn huyện Yên Thành được đầu tư đồng bộ với quy mô hiện đại, từ các dây chuyền, thiết bị như máy cắt trải tự động đều được nhập khẩu từ Nhật Bản và Đức. Các hạng mục chính gồm hệ thống nhà xưởng may, nhà kho, nhà ăn ca, nhà để xe và các hạng mục phụ trợ khác được xây dựng khang trang, hiện đại đáp ứng nhu cầu đảm bảo cho công nhân có môi trường sản xuất tốt.

Tính đến thời điểm hiện nay, Nhà máy may An Hưng đã tuyển dụng được trên 700 lao động, theo kế hoạch từ tháng 6/2021 nhà máy sẽ tiếp tục tuyển dụng các lao động trên địa bàn huyện Yên Thành và các huyện lân cận như Đô Lương, Nghi Lộc, Diễn Châu… Dự kiến sẽ tuyển 2.500 lao động trong năm 2021. Những năm tiếp theo sẽ tiếp tục tuyển dụng đạt từ 8.000 - 10.000 công nhân.

Công nhân làm việc tại Nhà máy may An Hưng sẽ đạt mức lương ổn định từ 6 triệu đồng-12 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, lao động tại đây còn được hưởng các phụ cấp khác như, hàng tháng được hỗ trợ 250.000 đồng tiền xăng xe, 500.000 đồng tiền chuyên cần, 300.000 đồng tiền phân loại. Ngay trong giai đoạn thử việc các lao động sẽ được tham gia đóng bảo hiểm ngay, gồm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.