Nhà máy nước Hòa Sơn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân Đô Lương

Lâu nay địa bàn huyện Đô Lương nhiều nơi rất “khát” nước sạch , đa số người dân phải sử dụng nước mưa, nước sông, nước giếng khoan để sinh hoạt chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Chưa kể tại một số giếng khoan bị nhiễm phèn, nhiễm mặn, nguồn nước từ ruộng đồng vào giếng bị thẩm thấu thuốc trừ sâu; vào mùa khô tại nhiều vùng của Đô Lương thiếu nước sinh hoạt trầm trọng.Trước thực trạng đó, huyện Đô Lương đã kêu gọi Công ty CP Tư vấn đầu tư và Công nghệ môi trường HQ đầu tư dự án nước sạch cấp cho một số xã vùng nông thôn của huyện. Dự án đã được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư. Lãnh đạo địa phương và người dân đều mong muốn, ủng hộ dự án sớm đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân.

Hồ chứa nước thô của Nhà máy nước Hòa Sơn. Ảnh: Văn Trường

Qua tìm hiểu được biết, đầu tư nước sạch nông thôn trên địa bàn Nghệ An rất khó khăn; do suất đầu tư cao, lợi nhuận thấp, nên rất ít nhà đầu tư mặn mà lĩnh vực này. Nhiều nhà máy nước khó khăn về nguồn vốn nên thi công dang dở, trong khi địa bàn Nghệ An trên 50% bà con chưa được dùng nước sạch.

Trong giai đoạn khó khăn chung của nền kinh tế nhưng Công ty CP Tư vấn đầu tư và Công nghệ môi trường HQ đã nỗ lực đầu tư xây dựng nhà máy nước Hòa Sơn vượt tiến độ thi công, nhằm sớm đáp ứng nhu cầu nước sạch cho nhân dân.



Theo thiết kế, nhà máy nước Hòa Sơn có công suất 10.000 m3/ngày đêm, diện tích sử dụng 1ha, cung cấp nước cho 14 xã thuộc huyện Đô Lương. Giai đoạn 1: công suất 5000m3/ngày đêm (quý II/2018 đến quý I/2020); Giai đoạn 2: công suất 10.000m3/ngày đêm (quý I /2024).