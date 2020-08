Nhà máy nước Yên Thành nỗ lực đáp ứng nhu cầu nước sạch cho người dân

Nhà máy nước sạch Yên Thành được xây dựng từ những năm 2005, có tổng mức đầu tư hơn 40 tỷ đồng, sử dụng các thiết bị máy móc khá hiện đại và đồng bộ, công suất thiết kế đạt 2.000 m3/ngày đêm. Hiện tại, Nhà máy đang cung cấp nước sạch cho trên 7.000 khách hàng cho thị trấn Yên Thành, các xã Hoa Thành, Văn Thành, Xuân Thành, Tăng Thành.

Để bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt ổn định trong mùa nắng nóng, Nhà máy nước sạch Yên Thành thường xuyên bảo dưỡng hệ thống thiết bị, máy móc, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và chất lượng nước cung cấp ra thị trường. Nhờ đó đã giảm tỷ lệ thất thoát nước, giúp nâng cao sức khỏe của người dân trong sử dụng nước sinh hoạt.

Công nhân vận hành Nhà máy nước Yên Thành. Ảnh: Văn Trường Thời điểm từ tháng 4 đến các tháng 5, 6, 7 mùa nắng nóng, nhu cầu dùng nước của người dân cao, nên một số xã như Xuân Thành, Văn Thành xảy ra tình trạng thiếu nước cục bộ. Để đáp ứng nhu cầu của người dân, Nhà máy nước Yên Thành phải bơm 24/24h (chia làm 3 ca, 4 kíp); tăng cường thêm 2 máy bơm dã chiến cấp 1 để bơm thêm nước thô để xử lý, nhờ vậy đã đáp ứng được nguồn nước sạch cho nhân dân.

Ông Trần Văn Trang ở khối 1, thị trấn Yên Thành (huyện Yên Thành), cho biết: Nhiều năm qua gia đình chúng tôi sử dụng nước của Nhà máy nước Yên Thành thấy rất yên tâm, nước được xử lý đảm bảo chất lượng. Vào mùa nắng nóng, nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao nhưng tôi thấy đường ống hoạt động thông suốt, nước có cả ngày lẫn đêm, chưa bao giờ bị cắt.

Nhà máy nước Yên Thành đáp ứng nước sạch cho nhân dân mùa nắng nóng. Ảnh: Văn Trường Đại diện Nhà máy nước Yên Thành cho biết: Khó khăn của Nhà máy nước Yên Thành hiện nay là công suất máy còn nhỏ, nhu cầu các hộ dân đăng ký thêm chưa thể đáp ứng được. Nhà máy đã được UBND huyện Yên Thành cho đầu tư nâng cấp từ năm 2018 từ 2000 m3/ngày đêm lên 5.000m3.



Tuy nhiên, do khó khăn nguồn vốn nên dựa án nâng cấp nhà máy đang thi công dang dở, hồ chứa nước thô của nhà máy nhỏ so với nhu cầu hiện nay. Dự án nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc do Nhật Bản tài trợ đang thi công trên địa bàn, có những thời điểm phải đóng sông do UBND tỉnh cho phép đã khiến tình trạng thiếu nước xảy ra.

Hồ chứa nước thô Nhà máy nước Yên Thành. Ảnh: Văn Trường