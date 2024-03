Nhà máy nước Yên Thành tăng công suất hoạt động lên 3.000 m3/ngày đêm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hồ chứa nước thô của Nhà máy nước Yên Thành. Ảnh: Văn Trường

Nhà máy nước Yên Thành ở thị trấn Yên Thành, huyện Yên Thành với công suất thiết kế 5.000 m3/ngày đêm, (hiện tại đang hoạt động công suất 2.500-3.000 m3/ngày đêm), phục vụ nước sạch cho hơn 8.000 hộ dân ở địa bàn thị trấn Yên Thành và các xã Tăng Thành, Hoa Thành, Văn Thành, Xuân Thành. Ngoài ra, nhà máy còn cung cấp nước cho nhà máy may Nhật Bản, nhà máy chế biến gỗ, Bệnh viện Đa khoa Yên Thành…

Để đảm bảo nguồn nước chất lượng, Nhà máy nước Yên Thành đã triển khai thực hiện các giải pháp bảo vệ nguồn nước, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương các cấp để bảo vệ an ninh, an toàn nguồn nước, triển khai lắp 10 biển báo “cấm đổ rác thải”, gồm 8 biển dọc kênh đào N8 và 2 biển ở kênh chính.

Ngoài ra, Nhà máy nước sạch Yên Thành thường xuyên bảo dưỡng hệ thống thiết bị, máy móc, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và chất lượng nước cung cấp ra thị trường. Nhờ đó, giảm tỷ lệ thất thoát nước, giúp nhà máy hoạt động ổn định.

Bên cạnh đó, nhà máy luôn thực hiện tốt kế hoạch cấp nước an toàn và thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng theo đúng quy định. Các ngành chức năng như Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An cũng theo định kỳ lấy các mẫu nước để kiểm nghiệm, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch. Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nghệ An kiểm tra định kỳ việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại nhà máy.

Nhà máy hiện có 2 kỹ sư kiểm nghiệm, kiểm định mẫu nước hàng ngày, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn và chất lượng nước mới cung cấp ra thị trường.

Cùng với thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành, nhà máy chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng. Bố trí cán bộ, nhân viên kỹ thuật trực tại đơn vị để tiếp nhận thông tin, kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm việc cung cấp nước cho người dân, doanh nghiệp trong thời gian sớm nhất.

Nhà máy nước Yên Thành chuẩn bị đường ống nước sẵn sàng thay thế khi bị sự cố. Ảnh: Văn Trường

Chị Trần Thị Lân, một người dân ở thị trấn Yên Thành cho biết: "Từ khi sử dụng nước từ nhà máy nước sạch Yên Thành, tôi thấy nước trong và dùng đảm bảo chất lượng, rửa xe và các thiết bị trong nhà không bị rỉ sét. Gia đình cảm thấy yên tâm khi sử dụng nước của Nhà máy nước sạch Yên Thành".

Ông Hoàng Văn Minh - Chủ tịch HĐQT Nhà máy nước Yên Thành cho biết: "Đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân, và doanh nghiệp nhất là vào mùa nắng nóng, khô hạn, nhu cầu nước tăng cao, Nhà máy nước Yên Thành luôn chủ động xây dựng phương án như: Linh hoạt ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, phục vụ khách hàng kịp thời, hiệu quả".

Hiện nhà máy tăng công suất hoạt động từ 2.500 m3/ngày đêm lên 3.000 m3/ngày đêm, bố trí công nhân trực đủ ca đảm bảo nhà máy hoạt động 24/24 giờ; Tăng cường tuần tra kịp thời phát hiện các điểm rò rỉ để sớm khắc phục, giảm thiểu lượng nước thất thoát trên tuyến ống truyền tải.

Điều đáng mừng, Nhà máy nước sạch Yên Thành sắp triển khai xây dựng dự án “Hồ điều hoà, hồ chứa nước phục vụ nước sinh hoạt” tại khu vực đồng Rộc Lái, thị trấn Yên Thành, do UBND huyện Yên Thành làm chủ đầu tư, trị giá đầu tư trên 15 tỷ đồng với quy mô diện tích 2,5 ha.

Hồ chứa trên sẽ tích được trên 90.000 m3, sau khi đưa vào sử dụng, ngoài việc tạo cảnh quan môi trường, còn giúp Nhà máy nước sạch Yên Thành chủ động trong khâu vận hành nước sạch. Đặc biệt, nhà máy không lo thiếu nước phục vụ nhân dân vào mùa nắng nóng.

Dự án “Hồ điều hoà, hồ chứa nước phục vụ nước sinh hoạt” tại khu vực đồng Rộc Lái, thị trấn Yên Thành sẽ tích trữ được trên 90.000 m3 nước cho nhà máy. Ảnh: Văn Trường

Thời gian qua, huyện Yên Thành tăng cường thu hút đầu tư, triển khai xây dựng các nhà máy lớn trên địa bàn. Nhà máy nước Yên Thành cũng góp phần vào lĩnh vực thu hút đầu tư, kịp thời phục vụ nguồn nước sạch cho các dự án trên địa bàn huyện.

Trong năm 2024, nhà máy nước sẽ phục vụ nguồn nước cho dự án lớn, đó là Dự án Nhà máy sản xuất giày, gia công các sản phẩm giày dép Vietfast có tổng mức đầu tư 30 triệu USD (tương đương 690 tỷ đồng) được triển khai tại xã Bắc Thành, huyện Yên Thành do một công ty ở Đài Loan làm chủ đầu tư.