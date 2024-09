Kinh tế

Nhà máy Thủy điện Khe Bố đảm bảo vận hành an toàn trong mùa mưa bão 2024

Bước vào mùa mưa bão năm 2024, Nhà máy Thủy điện Khe Bố đã triển khai phương án bảo đảm an toàn hồ, đập, an toàn cho người và tài sản vùng hạ du; vận hành sản xuất điện hiệu quả, sẵn sàng ứng phó với các tình huống do mưa bão gây ra.