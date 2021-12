Nhà máy Thủy điện Khe Bố: Sản xuất an toàn gắn với phòng chống dịch

Nhà máy Thủy điện Khe Bố là đơn vị trực thuộc của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD) và trong quá trình hoạt động, luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời về mọi mặt của VNPD. Bởi vậy, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng năm 2021, nhà máy được đầu tư bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống thiết bị, máy móc… trong đó đã hoàn thành trùng tu tổ máy H2 (từ ngày 5 - 21/11/2021). Nhờ được sửa chữa lớn và đặc biệt quan tâm đến công tác quản lý vận hành, nghiên cứu tìm ra phương án vận hành tối ưu cho từng thiết bị, nên không để ra sự cố và thiếu hụt sản lượng điện (do sự cố và suy giảm công suất so với thiết kế).

Trong năm 2021, Nhà máy Thủy điện Khe Bố vận hành nhà máy điện an toàn, ổn định, tin cậy và sản xuất đạt tổng sản lượng gần 366 triệu kWh/342 triệu kWh (đạt 107% kế hoạch). Đây là con số ý nghĩa của Nhà máy Thủy điện Khe Bố, góp phần quan trọng cùng VNPD đạt tổng sản lượng hơn 510 triệu kWh/431,8 triệu kWh (đạt 118,10% kế hoạch cả năm và tăng 20,84% so với cùng kỳ năm 2020).

Tổ máy phát điện Nhà máy thủy điện Khe Bố. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Thời gian qua, công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường được đơn vị rất quan tâm. Nhà máy đã phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Phát điện 1 và VNPD về công tác AT-VSLĐ, PCCN, PCTT & TKCN đến người lao động. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn tại nhà máy, công tác quản lý và đánh giá rủi ro nhằm giảm thiểu các sự cố và mất an toàn trong hoạt động sản xuất. Trong năm 2021, không xảy ra sự cố, mất an toàn lao động. Cùng với đó, công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc (trong năm 2021 không có trường hợp nào là F0, F1).

Trung tâm điều hành Nhà máy thủy điện Khe Bố. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Song song với việc vận hành nhà máy điện an toàn, ổn định, tin cậy, Nhà máy Thủy điện Khe Bố luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội. Nhà máy đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác an sinh xã hội gồm: Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam; Quỹ tương trợ xã hội; Tết cho người nghèo...

Thực hiện chủ đề năm 2021 về công tác chuyển đổi số của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và công ty, đơn vị đã quán triệt đến toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên để triển khai và đã đạt kết quả số hóa dữ liệu công trình. Đến nay cơ bản đã thực hiện xong việc số hóa các tài liệu, văn bản, hồ sơ quản lý thiết bị, công trình và sẽ hoàn thành cuối năm 2022. Sử dụng các ứng dụng số hóa: Ứng dụng E-office (đang triển khai D-office); Hệ thống hội nghị truyền hình; Sử dụng chữ ký số cho lãnh đạo; ứng dụng các phần mềm dùng chung (HRMS, PMIS, FMIS, modul RCM…), phần mềm chào giá điện, quản lý lệnh điều độ, thu thập dữ liệu công tơ (Datalink Plus). Ngoài ra, đang triển khai nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin (máy tính, máy chủ, trang web riêng, hệ thống mạng nội bộ và internet...)

Phạm Văn Khởi - Phó Giám đốc Phụ trách Nhà máy Thủy điện Khe Bố



Những kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất năm 2021 sẽ là nền tảng quan trọng để Nhà máy Thủy điện Khe Bố phấn đấu trong năm 2022 đạt tổng sản lượng là hơn 350,2 triệu kWh.