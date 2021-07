Nhà ở cho công nhân Nghệ An: 'Cú hích' từ Nghị định 49/2021/NĐ-CP

(Baonghean.vn) - Để hạn chế tình trạng người đang cách ly tại nhà không tuân thủ quy định, vẫn tự do ra đường, các phường, xã trên địa bàn TP.Vinh ngoài việc dán thông báo tận cổng, còn tăng cường giám sát cộng đồng.

(Baonghean.vn) - Theo khảo sát sơ bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An, từ nay đến hết năm 2021, tỉnh Nghệ An cần khoảng trên 11 nghìn công nhân, trong đó nhiều nhất là công nhân lao động tại các nhà máy điện tử và dệt may công nghiệp…