Nhã Phương nhập viện lúc 4h sáng khi đang mang thai lần 3 Nữ diễn viên Nhã Phương chia sẻ hình ảnh đang được truyền nước trong bệnh viện, bên cạnh là ông xã Trường Giang túc trực chăm sóc.

Hình ảnh tại bệnh viện được chia sẻ lúc rạng sáng

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Nhã Phương đã chia sẻ hình ảnh cô đang ở trong bệnh viện vào lúc 4 giờ sáng. Trong ảnh, tay của nữ diễn viên đang được truyền nước và có gắn thiết bị đo SpO2. Cô cũng tiết lộ khoảnh khắc ông xã Trường Giang đang nằm ngủ trên một chiếc ghế xếp gần giường bệnh.

Nhã Phương chia sẻ hình ảnh nằm viện lúc 4 giờ sáng.

Hiện tại, Nhã Phương đang ở tháng thứ 6 của thai kỳ lần thứ ba. Tình trạng sức khỏe cụ thể của cô chưa được chia sẻ chi tiết.

Khoảnh khắc Trường Giang ngủ cạnh giường bệnh của vợ được hé lộ.

Trường Giang chăm sóc vợ chu đáo

Kể từ khi công khai mang thai lần nữa, cuộc sống của vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang nhận được nhiều sự quan tâm. Vào tháng 10/2025, Trường Giang đã đưa vợ đi tiêm phòng trước khi sinh. Nam nghệ sĩ được biết đến là người chu đáo trong việc chăm sóc vợ dù lịch trình bận rộn.

Tháng 10/2025 vừa qua, Trường Giang đưa vợ đi tiêm phòng.

Nhã Phương từng chia sẻ rằng ông xã thường xuyên chuẩn bị thức ăn cho cô. "Nhiều khi phải đi làm, anh ấy sẽ nấu đồ ăn sẵn hoặc là ướp sẵn, tôi chỉ cần lấy ra sơ chế, rất nhanh. Về mà thấy đồ ăn còn thì anh cũng rất buồn nên hầu như tôi sẽ ăn hết", nữ diễn viên cho biết.

Danh hài Mười Khó thường xuyên vào bếp nấu ăn bồi bổ cho vợ.

Cô cũng từng bộc bạch về sự chăm sóc của chồng: "Tôi hư lắm tại không thấy bản thân đảm đang lắm, cũng chăm sóc chồng nhưng thấy chồng đảm hơn vợ. Anh ấy chăm sóc tôi kỹ, lo ăn uống cho vợ. Thường thì vợ sẽ nấu cơm cho gia đình nhưng nhiều khi tôi ngủ dậy là thấy anh ấy đã nấu món gì đó cho tôi rồi, ngày nào cũng thực đơn khác nhau".

Tổ ấm viên mãn chuẩn bị đón thành viên mới

Sau 7 năm bên nhau, Trường Giang và Nhã Phương đã có hai người con là bé Destiny (sinh năm 2019) và bé Hope (sinh năm 2023). Vào tháng 9/2025, cặp đôi xác nhận chuẩn bị đón thành viên thứ ba.

Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương sắp đón con thứ 3 trong thời gian tới.

Thời gian gần đây, cặp đôi cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của các con. Con gái đầu lòng Destiny được nhận xét có vẻ ngoài đáng yêu, trong khi con trai Hope được khen có nhiều nét giống con lai.

Chào đời vào năm 2019, ái nữ Trường Giang ngày càng xinh xắn.

Về việc nuôi dạy con, Nhã Phương tiết lộ Trường Giang đảm nhận vai trò nghiêm khắc hơn. "Tôi với chồng thống nhất với nhau để dạy con và thông thường anh Giang đóng vai trò nghiêm khắc với bé. Còn tôi thì cứ lách luật của anh. Lúc anh căng thì tôi im luôn, hèn lắm", cô chia sẻ.