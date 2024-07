Kinh tế

Nhà sáng lập Ecopark giới thiệu dòng sản phẩm biệt thự đắt giá bậc nhất tại Nghệ An

Nằm tại trái tim Eco Central Park - vùng đất đáng sống nhất miền Trung, 100% các căn biệt thự được bao quanh bởi cảnh quan cây xanh và sông nước; hệ thống an ninh 4 vòng, tuyệt mật, an toàn với hệ tiện ích riêng biệt nằm ngay trong nội khu giúp biệt thự đảo Central Island là lựa chọn mới của giới nhà giàu ưa sự kín tiếng tại Nghệ An.