Quốc tế Nhà Trắng gửi thông điệp đến người di cư nhân ngày Valentine Tấm thiệp màu hồng phủ đầy hình trái tim có nội dung: “Nhập cư trái phép, chúng tôi sẽ trục xuất bạn”.

Ảnh: Tài khoản X của Nhà Trắng

Nhà Trắng đã phát đi một thông điệp thẳng thừng nhân ngày Valentine nhằm ngăn chặn tình trạng nhập cư trái phép vào Mỹ. Họ chia sẻ một tấm thiệp màu hồng có hình Tổng thống Donald Trump bên cạnh cố vấn biên giới mới được bổ nhiệm Tom Homan.

Các đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) đã và đang tiến hành các cuộc truy quét hàng ngày trên khắp nước Mỹ kể từ khi ông Trump nhậm chức vào ngày 20/1. Ước tính 11 đến 35 triệu người đang sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ. Tổng thống Trump từng cam kết trong chiến dịch tranh cử rằng, nếu đắc cử, ông sẽ giảm con số này bằng cách dẫn dắt “chiến dịch trục xuất lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

“Hoa hồng đỏ, hoa violet tím, nhập cư trái phép, và chúng tôi sẽ trục xuất bạn” – thông điệp trên tấm thiệp được chia sẻ trên tài khoản X chính thức của Nhà Trắng vào ngày 14/2, kèm theo dòng chú thích “Chúc mừng ngày Valentine” và một biểu tượng trái tim.

Chiến dịch trấn áp biên giới đã mang lại những kết quả đáng kể, với số lượng người nhập cư trái phép qua biên giới phía nam mỗi ngày giảm xuống còn trung bình 359 – mức giảm hơn 90% so với tháng 2 năm ngoái, theo dữ liệu nội bộ do New York Post trích dẫn.

Trong 18 ngày đầu tiên của chiến dịch, các nhân viên di trú đã thực hiện khoảng 11.000 vụ bắt giữ, chiếm 1/3tổng số vụ bắt giữ mà ICE thực hiện trong cả năm trước dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Tính đến ngày 3/2, ít nhất 5.693 người trong số này đã bị trục xuất, theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS).

Ngoài ra, chính quyền Trump đã gia tăng việc sử dụng các cơ sở giam giữ thay thế để đối phó với số lượng người bị bắt giữ ngày càng tăng – bao gồm cả việc chuyển một số người bị giam giữ đến Vịnh Guantanamo.

Sáng kiến của Trump vấp phải sự phản đối từ nhiều bang và địa phương do Đảng Dân chủ lãnh đạo. Nhiều bang như California, New York và Illinois, cùng hơn 200 thành phố và hạt, đã từ chối hợp tác với chính quyền liên bang trong các nỗ lực về vấn đề nhập cư. Họ lập luận rằng chưa đến một nửa số người bị bắt có tiền án hoặc đang đối mặt với cáo buộc hình sự.

Nhà Trắng khẳng định rằng, tất cả những người nhập cư trái phép vào Mỹ đều “vi phạm luật pháp quốc gia, do đó, họ là tội phạm”. Tom Homan, tân cố vấn biên giới của ông Trump, nói với Fox News vào cuối tháng trước rằng, ông không hài lòng với tốc độ trục xuất người di cư. Ông đổ lỗi cho các chính sách về nơi trú ẩn đã gây khó khăn cho chính quyền trong việc tập trung vào các đối tượng gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Homan cảnh báo rằng sẽ có thêm nhiều trường hợp bị bắt giữ “nếu họ muốn chơi trò chơi này”.