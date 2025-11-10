Quốc tế Nhà Trắng sa thải hàng nghìn nhân viên, quy trách nhiệm do chính phủ đóng cửa Tổng thống Donald Trump hôm 10/10 đã bắt đầu quá trình sa thải hàng nghìn nhân viên chính phủ liên bang, đồng thời đổ lỗi cho đảng Dân chủ về quyết định này trong bối cảnh Chính phủ Mỹ đã đóng cửa được 10 ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Các đợt cắt giảm nhân sự đã được tiến hành tại Bộ Tài chính, Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), Sở Thuế vụ (IRS), Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại và bộ phận an ninh mạng của Bộ An ninh nội địa Mỹ.

Con số chính xác chưa được công bố, nhưng một hồ sơ tòa án của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết, hơn 4.200 nhân viên tại 7 cơ quan đã nhận được thông báo sa thải, trong đó có hơn 1.400 người tại Bộ Tài chính và ít nhất 1.100 người tại HHS.

"Họ đã bắt đầu chuyện này", ông Trump nói với các phóng viên, gọi việc cắt giảm việc làm là "có định hướng của đảng Dân chủ". Mặc dù đảng Cộng hòa của ông Trump chiếm đa số ở cả 2 viện Quốc hội, họ vẫn cần phiếu bầu của đảng Dân chủ tại Thượng viện để thông qua bất kỳ biện pháp nào nhằm cấp ngân sách cho chính phủ.

Bế tắc xảy ra do đảng Dân chủ yêu cầu gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA), cho rằng, chi phí y tế sẽ tăng mạnh đối với nhiều người trong số 24 triệu người Mỹ được hưởng chương trình này.

Đáp lại, các lãnh đạo đảng Dân chủ khẳng định họ sẽ không nhượng bộ trước áp lực của ông Trump. "Cho đến khi đảng Cộng hòa nghiêm túc, họ phải chịu trách nhiệm cho việc này - mỗi việc làm bị mất, mỗi gia đình bị tổn thương, mỗi dịch vụ bị cắt giảm đều là do quyết định của họ," Lãnh đạo phe Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer tuyên bố.

Không chỉ sa thải nhân viên, ông Trump còn ra lệnh đóng băng ít nhất 28 tỷ USD trong các quỹ cơ sở hạ tầng dành cho các bang New York, California và Illinois, vốn là những nơi có đông cử tri đảng Dân chủ.

Các công đoàn đại diện cho người lao động liên bang đã đệ đơn kiện để ngăn chặn việc sa thải, cho rằng hành động này là bất hợp pháp trong thời gian chính phủ đóng cửa. Một thẩm phán liên bang dự kiến sẽ thụ lý vụ án vào ngày 16/10.

Một số thành viên đảng Cộng hòa cũng phản đối động thái này, trong đó có Thượng nghị sĩ Susan Collins, Chủ tịch Ủy ban Chuẩn chi Thượng viện.

Việc sa thải diễn ra vào đúng ngày nhiều nhân viên liên bang nhận lương ít hơn do không được trả cho những ngày chính phủ đóng cửa. Hàng trăm nghìn người đã bị cho nghỉ không lương, trong khi những người khác phải tiếp tục làm việc không lương. Nếu bế tắc không được giải quyết, khoảng 2 triệu quân nhân tại ngũ của Mỹ sẽ không nhận được lương vào ngày 15/10.