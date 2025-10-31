Xã hội Nhà trường đề nghị xử lý nghiêm nam sinh lớp 10 đánh bạn học nhập viện Theo Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai, nam sinh lớp 10 tham gia đánh bạn học nhập viện là học sinh cá biệt nên nhà trường mong muốn xử lý nghiêm. Tuy nhiên, theo quy định mới có hiệu lực từ ngày hôm nay (31/10), hình thức xử lý nặng nhất chỉ là viết kiểm điểm.

Ngày 31/10, thầy Lê Văn Thành - Hiệu trưởng Trường THPT Đặng Thai Mai (xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An) cho biết, trường vừa có báo cáo vụ việc liên quan đến học sinh đánh nhau gửi lên Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An.

Theo báo cáo của nhà trường, khoảng 17h17' ngày 27/10, một nhóm học sinh của Trường THPT Đặng Thai Mai chơi cùng nhiều thanh niên khác trong một quán bida cách trường gần 1 km. Trong lúc chơi đã xảy ra xô xát, em Nguyễn Hữu Bảo D. (15 tuổi, học sinh lớp 10A1 - Trường THPT Đặng Thai Mai) bị bạn học là Nguyễn Xuân M. (16 tuổi, học sinh lớp 10C2) cùng một số người khác tấn công, dùng gậy bida đánh vào vùng đầu khiến D. bất tỉnh.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Sau 2 ngày hôn mê, D. được các bác sĩ xác định chấn thương vùng đầu nặng, phải phẫu thuật sọ não và đang được theo dõi tại phòng hồi sức tích cực.

Hình ảnh camera an ninh tại quán ghi lại cho thấy, một nhóm khoảng 8-9 học sinh vây quanh bàn bida, sau đó, 1 nam sinh bất ngờ dùng gậy đánh liên tiếp khiến nạn nhân gục xuống. Theo người thân, nạn nhân chỉ ghé quán để gọi bạn về thì bất ngờ bị đánh, dù trước đó không có mâu thuẫn.

Theo người thân, nạn nhân chỉ đến quán bida để gọi bạn thì bất ngờ bị đánh. Ảnh cắt từ clip

Về trường hợp của em Nguyễn Xuân M., đây là trường hợp rất cá biệt, nhà trường mong muốn cơ quan công an điều tra, xử lý nghiêm. "Em học sinh này từ năm cấp 2 đã nổi tiếng rồi, tham gia đánh nhau nên bị nhà trường không công nhận tốt nghiệp THCS, vì thế mà phải học lại 1 năm. Vì biết về trường hợp này, nên ngay từ đầu năm học, nhà trường đã rất quan tâm, uốn nắn nhưng bất lực. Chú ruột của em này là giáo viên của trường, rồi bố em cũng là giáo viên tiểu học nhưng cũng lắc đầu", thầy Lê Văn Thành nói.

Theo thầy Thành, do vụ việc đang được Công an xã Bích Hào điều tra, chưa có kết luận nên nhà trường chưa họp Hội đồng kỷ luật để xử lý. Trong khi đó, theo Thông tư 19/2025 của Bộ GDĐT quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, có hiệu lực từ ngày hôm nay 31/10, các hình thức xử lý như đình chỉ học 1 tuần, 1 năm đã bị bãi bỏ.