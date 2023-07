Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời

(Baonghean.vn) - Từ ngày 28/7 - 5/8, tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Festival Dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh năm 2023. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thị Hồng Lựu - Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.