Nhạc sỹ Nguyễn Tài Tuệ và giấc 'Mơ quê'

(Baonghean.vn) - Năm 2021, tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn gặp nhiều khó khăn do chúng ta đã phải đối phó trước đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 với phạm vi rộng. Tuy nhiên công tác thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt được một số kết quả đáng mừng. Chương trình Dân hỏi - cơ quan chức năng trả lời có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Trang - Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế, Cục Thuế Nghệ An để cung cấp bạn đọc rõ hơn về vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2022; Huyện vùng cao Con Cuông đầu tư xây dựng các công trình chống sạt lở, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản nhân dân; Thực hiện tốt quan điểm của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương giáo; nhiều đồng bào công giáo đã khắc ghi và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể... là những thông tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Sau gần 4 năm thực hiện các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp (IUU), Nghệ An được đánh giá là địa phương làm khá tốt công tác xử lý chống đánh bắt trái phép. Tuy nhiên thực tế đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết vì tương lai nghề cá. Chương trình Dân hỏi - Cơ quan chức năng trả lời vừa có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Lương - Chi cục Trưởng Chi cục Thủy sản Nghệ An để rõ hơn về vấn đề này.

(Baonghean.vn) - Nâng tầm uy tín thương hiệu cho các thành viên Hiệp hội vận tải ô tô – nhấn mạnh của Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại Đại hội lần thứ 3, nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Hiệp hội vận tải ô tô Nghệ An; Trình thẩm định công nhận TX Hoàng Mai hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Nghệ An tổ chức livestream quảng bá, tiêu thụ cam Vinh và các đặc sản xứ Nghệ... là những tin đáng chú ý trong bản tin chào buổi sáng của Báo Nghệ An.