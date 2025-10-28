Pháp luật Nhận 1,1 tỷ đồng bán lô đất ảo rồi... biến mất Chiều 27/10, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa bắt và di lý đối tượng Phạm Văn Túc (SN 1982, cư trú TP Hà Nội) từ TP Đà Nẵng về tới địa phương.

Trong quá trình điều tra xác định, Phạm Văn Túc đã sử dụng giấy chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thanh Hùng (SN 1982, cư trú TP Hồ Chí Minh) để giao dịch dân sự và mua bán đất tại xã Hòn Nghệ, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang (nay là xã Hòn Nghệ, tỉnh An Giang).

Cán bộ Công an làm việc với Phạm Văn Túc.

Năm 2023, Túc có hỏi mua một thửa đất tại xã Hòn Nghệ, nhưng chưa được chủ đất đồng ý bán. Sau đó, Túc đăng bán thửa đất nói trên lên mạng xã hội. Khi được ông Đ.M.T. (cư trú tại TP Hà Nội) liên hệ thì Túc lấy tên Hùng để thương lượng giao dịch mua bán với ông T. rồi đưa vợ chồng ông T. đến xem đất và đồng ý mua với giá 1,1 tỷ đồng. Khi nhận đủ tiền của ông T., Túc đưa cho ông T. một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, địa chỉ tại xã Hòn Nghệ. Nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng Túc đưa là giả nên ông T. đến cơ quan Công an trình báo. Qua giám định, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên là giả.

Sau khi cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Văn Túc về các tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"; "Sử dụng con dấu, tài liệu giả"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do Túc bỏ trốn khỏi địa phương, ngày 5/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang (nay là Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang) ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Túc.

Sau thời gian lẩn trốn ở nhiều nơi, ngày 25/10/2025, Túc bị các trinh sát Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng bắt giữ, khi đang lẩn trốn tại xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng).

Được biết, trong quá trình lẩn trốn, Túc tiếp tục lấy tên Nguyễn Văn Minh (SN 1983, cư trú tỉnh Bắc Giang) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị ai là bị hại của đối tượng Phạm Văn Túc thì liên hệ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang (địa chỉ: 507, đường Nguyễn Chí Thanh, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) trình báo để phục vụ công tác điều tra.