Nhân dân trao kỳ vọng, gửi niềm tin vào Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

TS Hồ Bá Thâm. Ảnh: PV

Qua theo dõi, tôi thấy Đại hội lần này được chuẩn bị và tổ chức với rất nhiều tâm huyết. Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực phát triển nhân lực, nhân tài, tôi muốn gửi tới Đại hội những suy nghĩ, trăn trở, với mong muốn được góp sức xây dựng quê hương.

Hiện nay, nước ta cũng như Nghệ An đang đứng trước nhiều cơ hội và cả những thách thức làm thay đổi cấu trúc lao động như trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, chuyển đổi năng lượng. Chúng ta cũng bước vào giai đoạn dân số già, “cửa sổ dân số vàng” đang khép lại. Nếu không tận dụng trong 10 năm tới, thì nguy cơ tụt hậu là vô cùng lớn. Nghệ An là vùng đất giàu truyền thống hiếu học, có nhiều trường đại học lớn, nhưng hiện tượng “chảy máu chất xám” và thiếu liên kết giữa đào tạo – nghiên cứu – doanh nghiệp còn đáng lưu tâm.

Nhiệm kỳ tới, tỉnh cần có tư duy đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển từ “đào tạo đại trà” sang “đào tạo theo nhu cầu thị trường” bằng cách liên kết chặt giữa nhà trường – doanh nghiệp – chính quyền; từ “giáo dục hàn lâm” sang “giáo dục kết hợp thực hành, sáng tạo và khởi nghiệp”; từ “lao động ít chất xám và rẻ” sang “lao động tri thức”, "chất xám cao", trong đó tập trung vào các ngành công nghệ thông tin, logistics, công nghệ sinh học, năng lượng tái tạo; từ “chảy máu chất xám” sang “tuần hoàn chất xám” bằng chính sách thu hút, giữ chân và tái đầu tư chất lượng nguồn nhân lực từ kiều bào, du học sinh, người Nghệ An thành đạt khắp nơi.

Đồng chí Hồ Đức Dịnh - Bí thư Chi bộ khối 9, phường Vinh Phú. Ảnh: PV

Theo dõi trực tiếp phiên khai mạc và nội dung trọng tâm của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 qua sóng truyền hình tôi thực sự cảm nhận rõ bầu không khí chính trị sôi nổi, trang nghiêm, thể hiện ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Qua bài phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung, báo cáo chính trị và các định hướng của Bộ Chính trị được quán triệt tại Đại hội, tôi thấy rõ sự bám sát thực tiễn, bám chắc những nghị quyết “trụ cột” về phát triển vùng và quốc gia của Trung ương. Đặc biệt, tinh thần xuyên suốt là khát vọng phát triển nhanh, bền vững, biến tiềm năng to lớn về đất đai, lao động, giao thông, vị trí chiến lược thành những động lực hiện thực.

Sự kết hợp hài hòa giữa tổng kết nhiệm kỳ với khẳng định thành tựu trong điều kiện nhiều khó khăn, thử thách về thiên tai, dịch bệnh, cùng với chỉ rõ hạn chế, tồn tại, đã tạo niềm tin rằng, Đại hội lần này không chỉ nhìn thẳng sự thật mà còn khơi dậy ý chí đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Cán bộ, đảng viên và người dân khối 9, phường Vinh Phú theo dõi Đại hội thông qua truyền hình Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Với tinh thần đó, tôi cũng như nhiều cán bộ, đảng viên và nhân dân mong muốn, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm và trí tuệ tập thể để thảo luận, đề ra những định hướng chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực đột phá đúng đắn, biến khát vọng thành hành động, biến tiềm năng thành sức mạnh, đưa Nghệ An trở thành một trong những trung tâm phát triển của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước trong kỷ nguyên mới.

Cùng với đó là đề ra các quyết sách, giải pháp cụ thể, khả thi để tạo đột phá trong cải cách hành chính, nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu hoạt động của chính quyền 2 cấp thật sự gần dân, sát dân và phải thật sự vì dân.

Trước hết là đội ngũ Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX phải thật sự “tinh hoa” trong những “tinh hoa”; vì vậy, tôi mong rằng, các đại biểu tham dự Đại hội phát huy trí tuệ, trách nhiệm để bầu ra Ban Chấp hành khóa mới có bản lĩnh, trí tuệ, đủ tâm và tầm để hiện thực hóa mục tiêu đưa Nghệ An phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Đảng viên, thương binh 2/4 Hoàng Văn Khang ở Làng Đông, xã Hưng Nguyên Nam. Ảnh: PV

Qua Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, tôi và nhiều cán bộ, đảng viên đã theo dõi đầy đủ quá trình chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Những thông tin được chuyển tải đã làm nổi bật quyết tâm đổi mới, khát vọng vươn lên và trách nhiệm của Đảng bộ tỉnh, qua đó, khơi dậy niềm tin, kỳ vọng lớn lao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Điểm nhấn tạo ấn tượng mạnh mẽ là các nội dung trình bày tại Đại hội đã phác họa một bức tranh toàn diện, sâu sắc về chặng đường 5 năm vừa qua. Đó là một bức tranh sinh động về sự nỗ lực, đồng lòng, vượt khó của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An.

Những thành tựu nổi bật đã khẳng định sức mạnh đoàn kết và khát vọng phát triển: Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, nhiều dự án trọng điểm được triển khai như đường ven biển, nâng cấp Cảng hàng không Quốc tế Vinh, phát triển hạ tầng khu công nghiệp – đô thị; phong trào xây dựng nông thôn mới đạt kết quả cao; văn hóa – xã hội chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng – an ninh giữ vững, công tác xây dựng Đảng ngày càng chặt chẽ, hiệu quả.

Đảng viên và nhân dân Làng Đông, xã Hưng Nguyên Nam theo dõi Đại hội qua Truyền hình Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa

Tôi đặc biệt tâm đắc với chủ đề Đại hội lần này, thể hiện khát vọng đổi mới và tầm nhìn chiến lược, mở ra định hướng phát triển toàn diện trong 5 năm tới với quyết tâm, quyết liệt đổi mới tư duy phát triển, hướng tới một mô hình tăng trưởng hiện đại hơn; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ yếu; lấy đổi mới thể chế và quản trị làm đòn bẩy; lấy văn hóa và con người Nghệ An làm nền tảng, tạo xung lực mới, đột phá phát triển tương xứng với tiềm năng, vị trí, vai trò của tỉnh trong vùng Bắc Trung Bộ và cả nước, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tự lực, tự cường, tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Tôi đặt niềm tin, những quyết tâm, định hướng từ Đại hội sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa bằng chương trình, hành động cụ thể, tiếp tục lan tỏa thành động lực để toàn Đảng bộ, nhân dân chung sức xây dựng Nghệ An giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Thiều Khánh Toàn - Bí thư chi bộ, Xóm trưởng xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu. Ảnh: PV

Theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 – 2030 qua sóng truyền hình trực tiếp, tôi cảm nhận sâu sắc về không khí trang nghiêm, dân chủ và trách nhiệm cao.

Tôi vô cùng ấn tượng các đại biểu khách mời dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh bạn, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang… Đặc biệt, 500 đại biểu chính tham dự Đại hội là những người tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và trí tuệ được lựa chọn từ cơ sở, có sự kế thừa giữa các thế hệ, thể hiện rõ nét tính đại diện cao cho các tầng lớp nhân dân, các lĩnh vực, ngành nghề, vùng miền trong tỉnh.

Điều đó khẳng định sự chuẩn bị công phu, chu đáo và nghiêm túc của các cấp ủy đảng trong công tác nhân sự, bảo đảm Đại hội thật sự là “hội tụ trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, phát triển”.

Chi bộ xóm Phú Tiến, xã Đông Hiếu tổ chức theo dõi phiên khai mạc Đại hội qua truyền hình trực tiếp. Ảnh: P.V

Tôi tin tưởng rằng, với năng lực, bản lĩnh và trách nhiệm của mình, các đại biểu sẽ phát huy cao độ tinh thần dân chủ, trí tuệ, cùng nhau thảo luận, đề ra những định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với thực tiễn; đồng thời, thể hiện được khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An trong giai đoạn mới. Những quyết sách được thông qua tại Đại hội không chỉ mang tính định hướng lâu dài mà còn gắn chặt với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, sát thực tiễn đời sống, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh.

Điều tôi tâm đắc là tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ trong mọi văn kiện, tham luận và không khí Đại hội. Đây chính là động lực, là nguồn sức mạnh to lớn để Nghệ An biến quyết tâm thành hành động, biến khát vọng thành hiện thực: Đưa tỉnh nhà trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Anh Nguyễn Anh Tuấn. Ảnh: PV

Là một người con Nghệ An đang sống xa quê, tôi luôn dõi theo từng bước chuyển mình của quê hương, đặc biệt kỳ Đại hội lần này chúng tôi cũng theo dõi qua báo chí. Tôi rất mong nhiệm kỳ tới, tỉnh sẽ quan tâm những vấn đề sau:

Thứ nhất, về công tác phòng chống thiên tai. Thời gian qua, Nghệ An phải đối mặt với tình trạng thiên tai ngày càng cực đoan, bất thường, tần suất dày hơn, cường độ mạnh hơn, diễn biến khó lường. Những hiện tượng thời tiết “chưa từng có tiền lệ” này được giới khoa học nhận định là hệ quả rõ rệt của biến đổi khí hậu.

Trước bối cảnh đó, tôi kiến nghị cần chuyển đổi nhanh chóng và quyết liệt từ ứng phó thụ động sang các giải pháp chủ động, sáng tạo, bền vững, ứng dụng công nghệ cao trong dự báo, nâng cao ý thức cộng đồng, cảnh báo sớm và quản lý rủi ro tổng hợp.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (đại diện cho Ngôi nhà trí tuệ và Tủ sách Nghệ An) giao lưu cùng học sinh Trường Trung học Steller, thành phố Anchorage, tiểu bang Alaska, Mỹ năm 2023. Ảnh: PV

Thứ hai, về giáo dục và văn hóa. Đại hội diễn ra trùng với Tuần lễ học tập suốt đời. Đây là thời điểm lý tưởng để Nghệ An khẳng định và lan tỏa khát vọng chinh phục tri thức. Tôi mong tỉnh có chiến lược cụ thể để xây dựng Nghệ An thành “thủ phủ” của giáo dục với tinh thần tự học, học tập liên tục, học tập suốt đời - nơi việc học trở thành nét văn hóa đặc trưng. Cần nghiên cứu và áp dụng các mô hình tiên tiến, sáng tạo trong giáo dục, đặc biệt là ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo; phát triển các không gian học tập cộng đồng và khuyến khích các mô hình học tập liên thế hệ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn cùng các học sinh trong lễ trao tặng sách cho Trường Tiểu học Bù Gia Mập, xã Bù Gia Mập, tỉnh Đồng Nai. Ảnh: PV

Thứ ba, về phát triển kinh tế xanh. Tiềm năng thiên nhiên, di sản văn hóa cùng lịch sử cách mạng của Nghệ An là lợi thế quý giá để phát triển kinh tế xanh, du lịch bền vững.

Tôi mong tỉnh có chiến lược khai thác hợp lý, vừa làm giàu kinh tế, vừa giữ gìn môi trường và bản sắc. Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm chính trị và khát vọng vươn lên, Nghệ An sẽ trở thành tỉnh phát triển thịnh vượng, hiện đại và nhân văn.

Ông Nguyễn Huy Dương. Ảnh: PV

Trực tiếp theo dõi phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An, ông Nguyễn Huy Dương -người dân xã Con Cuông bày tỏ: Cán bộ, đảng viên và người dân ở địa phương rất vui mừng phấn khởi trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, kỳ vọng Đại hội nhiệm kỳ mới sẽ có những quyết sách đúng đắn, trong đó tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính để tạo những đột phá phát triển cho tỉnh nhà.

Từ nhiều ngày qua, xã Con Cuông đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin như trực quan băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống loa phát thanh, nên cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm được thời gian tổ chức của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030 cũng như hưởng ứng các phong trào thi đua hướng về Đại hội.

Quang cảnh xã Con Cuông. Ảnh: PV

"Cá nhân tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ lựa chọn được những cán bộ đủ đức, đủ tài, có tiếng nói mạnh mẽ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế tỉnh phát triển nhanh, bền vững" - ông Nguyễn Huy Dương bày tỏ.

Vi Thị Nghiệp - Sinh viên Ngành Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Nghệ An. Ảnh: PV

Từ nhiều tháng qua, tuổi trẻ tỉnh nhà có nhiều hoạt động hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 -2030. Theo dõi trực tiếp phiên khai mạc, tuổi trẻ chúng em kỳ vọng Đại hội nhiệm kỳ này sẽ mang đến những quyết sách đổi mới, sáng tạo và đột phá, tạo điều kiện cho thế hệ trẻ để được rèn luyện, cống hiến và trở thành lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực.

Bên cạnh đó, đại hội sẽ có nhiều giải pháp thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra nhiều cơ hội việc làm; khơi dậy khát vọng của tuổi trẻ trong học tập, lập thân, lập nghiệp, góp sức xây dựng quê hương.