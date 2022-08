Nhận diện các thủ đoạn để ngăn chặn mua, bán pháo nổ

(Baonghean.vn) - Mới giữa tháng 8, chưa phải là giai đoạn cao điểm, song nhiều đối tượng đã liên hệ tìm mua pháo từ nước ngoài với số lượng lớn rồi sau đó vận chuyển về Việt Nam để chờ thời điểm bán kiếm lời. Nắm bắt các di biến động, nhiều vụ việc đã được lực lượng chức năng theo dõi, triệt phá.

Liên tiếp bắt giữ nhiều đường dây

Ngày 30/7/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an xã Nghi Thái (Nghi Lộc), Chi cục Hải quan và các đơn vị liên quan bắt giữ thành công đối tượng Lương Văn Dương (SN 1982), trú tại xã Nghi Thái, thu giữ hơn 156 kg pháo các loại do nước ngoài sản xuất. Dương từng mang 1 tiền án về tội "Giết người", ra tù năm 2008 và cũng là đối tượng có các hoạt động phức tạp về mua, bán pháo nổ trên địa bàn. Tại cơ quan Công an, Lương Văn Dương khai nhận, số pháo trên được Dương đặt mua ngoại tỉnh đưa về cất giấu, rồi tìm nơi bán lại nhằm kiếm lời.

Vào khoảng 11h ngày 1/7/2022, sau khi nắm được thông tin về một lượng lớn pháo lậu đang được vận chuyển trên tuyến đường tránh TP. Vinh, đoạn qua địa phận xã Hưng Tây (Hưng Nguyên), Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Hưng Nguyên, Trạm CSGT Diễn Châu tổ chức lực lượng đón lõng, yêu cầu dừng và kiểm tra xe khách mang BKS 37F - 002.86 do Hồ Diên Thư (SN 1980), trú tại xóm 6, xã Tân Sơn (Quỳnh Lưu) điều khiển. Qua đó, phát hiện 5 thùng carton có chứa 100 khối pháo loại 49 quả dán nhãn nước ngoài; tổng trọng lượng gần 1,5 tạ.

Tiếp tục điều tra mở rộng, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thu Lành (SN 1977), thường trú tại xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đang tạm trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Khám xét chỗ ở của đối tượng, Công an Nghệ An tiếp tục thu giữ gần 1 tạ pháo hoa nổ. Đây là đường dây mua bán, vận chuyển trái phép pháo hoa nổ từ các tỉnh biên giới phía Nam đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ được Công an tỉnh Nghệ An phát hiện theo dõi từ cuối năm 2021.

Trước đó, 22h30 ngày 16/6/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh chủ trì phối hợp Công an xã Nghi Trường (Nghi Lộc), Công an các xã Diễn Hoa, Diễn Ngọc (Diễn Châu), Công an xã Công Thành (Yên Thành) và các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án, bắt giữ các đối tượng liên quan đến hành vi buôn bán pháo nổ trái phép với số lượng lớn do Nguyễn Tú Sang (SN 1994), trú tại xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu cầm đầu.

Tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở của Nguyễn Tú Sang và 3 đối tượng khác trong đường dây gồm: Nguyễn Văn Tường (SN 1985), trú tại xã Nghi Phong (Nghi Lộc); Lại Văn Hướng (SN 1984), trú tại xã Diễn Hoa (Diễn Châu) và Nguyễn Thị Nhàn (SN 1978), trú xã Công Thành (Yên Thành). Cơ quan Công an thu giữ tang vật gần 5 tạ pháo nổ, 1 xe ô tô và nhiều tang vật liên quan khác. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, số pháo mua về sau khi được tập kết tại nhà của các đối tượng, chờ đến cuối năm, gần Tết Nguyên đán, pháo sẽ được bán cho khách hàng ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An và lân cận.

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn

Theo lực lượng chức năng, do lợi nhuận từ hành vi phi pháp này rất cao, nên bất chấp các chế tài khắt khe về xử phạt, các đối tượng đã tìm mọi cách để vận chuyển, đưa pháo nổ từ phía bên kia biên giới vào địa bàn Nghệ An cất giấu, chờ thời điểm bán lại cho người mua để thu lời bất chính.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng thường dùng các thủ đoạn như: Vận chuyển từ khu vực biên giới vào nội địa qua các đường mòn, lối mở; sử dụng nhiều loại phương tiện để cất giấu, chia nhỏ hàng để vận chuyển, ngụy trang dưới nhiều hình thức… gây khó khăn cho quá trình điều tra, bắt giữ.

Đơn cử, ngày 12/6/2022, Công an huyện Nghi Lộc đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 3 vụ, 4 đối tượng về hành vi “Mua bán, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép”. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Văn Tâm (SN 1990), trú tại phường Nghi Tân, thị xã Cửa Lò; Phan Trọng Hiến (SN 1982), trú tại xã Hưng Trung (Hưng Nguyên); Thái Bá Duy (SN 1994) và Nguyễn Văn Độ (SN 1982) cùng trú tại xã Diễn Bích (Diễn Châu). Số tang vật thu và tạm giữ gồm 145 kg pháo hoa nổ; 4 xe mô tô; 4 điện thoại di động. Theo đó, các đối tượng nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển pháo hoa nổ trái phép liên huyện số lượng lớn bằng cách ngụy trang vào việc vận chuyển giao, nhận hàng hải sản tươi sống.

Ngày 21/7/2022, tại thôn 7, xã Diễn Kỷ (Diễn Châu), Công an huyện Diễn Châu tiến hành bắt Nguyễn Văn Đại về hành vi buôn bán hàng cấm; thu giữ trong xe của Đại 250 bánh pháo hoa loại 36 quả, tổng khối lượng 310 kg. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại xã Diễn Kỷ, Ban chuyên án thu giữ thêm 10.000 quả pháo bi có tổng khối lượng 20 kg. Về chiêu thức, đối tượng lợi dụng công việc lái xe khách đi Lào để vận chuyển pháo. Đối tượng là một “mắt xích” quan trọng trong đường dây vận chuyển trái phép pháo nổ từ Lào về địa bàn huyện Diễn Châu.

Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh, từ ngày 15/12/2021 đến 15/8/2022, công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 607 vụ, 734 đối tượng, thu giữ 3,27 tấn pháo.

Trên cơ sở chỉ đạo của Công an tỉnh, công an các địa phương đều tập trung đấu tranh. Trong đó, nhắm vào các đối tượng hoạt động trong các đường dây, ổ nhóm buôn bán trái phép các loại pháo, thuốc pháo; các đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi nhập lậu, sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép các loại pháo; số đối tượng là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên ở các trường học có biểu hiện sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép các loại pháo; các chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện trên đường bộ, đường thủy có khả năng, điều kiện, có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán, vận chuyển pháo, thuốc pháo trái phép, nhất là số đối tượng thường xuyên qua lại khu vực biên giới, cảng biển và các tuyến, địa bàn trọng điểm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng chủ động phối hợp với Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường, Cảnh sát Biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, tuyến biển nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhập lậu pháo, thuốc pháo trái phép vào Nghệ An.

Tuy nhiên, để ngăn chặn hiệu quả tội phạm liên quan đến pháo, các cấp, ngành, chính quyền địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm, hiệu quả các quy định của pháp luật về pháo. Không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, thuốc pháo, kịp thời phát hiện, tố giác, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến pháo... Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức cho người dân, nhất là đối tượng học sinh, sinh viên cam kết không mua, bán, tàng trữ và sử dụng các loại pháo, thuốc pháo trái phép, nhằm tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.