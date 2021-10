Nhận diện các thủ đoạn trộm cắp tài sản

Nhiều vụ trộm táo tợn



Vụ trộm táo tợn nhất xảy ra gần đây với số tài sản trên 1 tỷ đồng là vào đêm 6/10/2021. Thời điểm đêm khuya, kẻ gian đã đột nhập vào Công ty cổ phần Vật tư tổng hợp Nghệ Tĩnh tại khối Tân Tiến, phường Hưng Bình, thành phố Vinh cạy phá 02 két sắt, lấy đi số tiền 540 triệu đồng và nhiều tài sản khác, tổng giá trị gần 01 tỷ đồng.

Ngay sáng ngày 7/10, nhận được trình báo của chủ cơ sở bị hại, Công an thành phố Vinh đã lập chuyên án điều tra. Sáng ngày 8/10 đã bắt được thủ phạm là Trần Văn Linh (sinh năm 1988) trú tại xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Đàn. Đối tượng này thuê trọ tại khối 15, phường Lê Lợi, thành phố Vinh.

Các đối tượng trong nhóm trộm cắp số tài sản 2,5 tỷ đồng tại TP Vinh. Ảnh tư liệu

Trước đó không lâu, ngày 4/10, cũng trên địa bàn thành phố Vinh, lực lượng Công an đã khám phá chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 4 đối tượng, làm rõ số lượng tài sản bị lấy trộm trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Những đối tượng này chuyên trộm cắp tại nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ, chung cư, đột nhập nhà dân, các công trình xây dựng... Trong đó, đáng chú ý, vụ trộm chúng gây ra tại cửa hàng Havana nằm trên đường Lê Mao kéo dài thuộc khối Tân Phúc, phường Vinh Tân (TP. Vinh). Tại đây, các đối tượng đã đột nhập lấy tất cả đồ đạc, trang thiết bị, hệ thống đèn điện, camera, bát đĩa nhà hàng... trị giá khoảng 350 triệu đồng.

6 tháng đầu năm, trên địa bàn Nghệ An phát hiện 409 vụ liên quan tội phạm xâm phạm trật tự xã hội, trong đó có 207 vụ trộm cắp tài sản, chiến 56,6%. Riêng cuối tháng 8 đến cuối tháng 9/2021, phát hiện hàng chục vụ trộm cắp với số lượng tài sản khá lớn, hoạt động liều lĩnh, táo tợn.

Ngoài địa bàn thành phố Vinh, ở các huyện, thị khác, tội phạm trộm cắp tài sản cũng xảy ra với tần suất nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2020. Ví như ngày 23/9/2021, Công an huyện Quế Phong đã xác minh làm rõ nhóm 5 đối tượng trộm trâu, xẻ thịt để bán tại khu vực sông Quang, giáp ranh giữa xã Mường Nọc, huyện Quế Phong và xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu. Nhóm đối tượng này đã câu kết với nhau trộm trâu, bò thả rông của người dân và xẻ thịt mang đi bán.

Phó Giám đốc Công an tỉnh - Đại tá Nguyễn Đức Hải cho biết, thời gian gần đây tình hình tội phạm trộm cắp tài sản có dấu hiệu gia tăng. Số vụ việc liên quan trộm cắp tài sản chiếm khoảng 50% các vụ án mà các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý. Đây là dấu hiệu đáng báo động, vì vậy, ngoài việc các ngành chức năng sẽ tăng cường đấu tranh, phát hiện, xử lý thì còn cần phải tăng cường tuyên truyền để người dân có biện pháp phòng tránh.

Nhiều thủ đoạn tinh vi

Ngôi nhà hoang các đối tượng ở TP Vinh dùng để cất giấu tài sản lấy trộm. Ảnh tư liệu Đức Vũ

Lực lượng công an đã điều tra hiện trường, tìm manh mối và bắt giữ được hàng loạt các nhóm trộm cắp tài sản. Đồng thời, qua đó cũng nhận diện được các thủ đoạn phạm tội của loại tội phạm này. Bọn chúng thường lợi dụng những khoảng thời gian nạn nhân chủ quan, lơ là, những sơ hở của chủ sở hữu, dùng nhiều phương tiện, biện pháp để lấy tài sản.



Ví như nhóm 4 đối tượng vừa bị Công an TP Vinh đã trộm số tài sản khoảng 2,5 tỷ đồng, nhóm này thường trộm cắp vào khoảng thời gian từ 0h đến 4h sáng. Thời gian đó ít người qua lại, nhà hàng đóng cửa không hoạt động và các công trình đang tạm dừng đột nhập sử dụng công cụ, phương tiện phá cửa để trộm cắp tài sản. Chúng chọn đường tắt để ra, vào thành phố; bịt khẩu trang, vô hiệu hóa hệ thống điện và camera an ninh, đột nhập lấy trộm tài sản, rồi dùng xe kéo để chở tài sản lấy trộm và chia nhau ra nhiều cung đường để tẩu thoát.

Một số cảnh báo và biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Đối với nhà dân hoặc các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, để trộm cắp tài sản, trước khi gây án các "đạo chích" thường tìm cách tiếp cận địa điểm để thăm dò, tìm hiểu quy luật đi lại của người có tài sản; những sơ hở, thiếu sót, mất cảnh giác trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản để tìm thời điểm phù hợp thực hiện hành vi trộm cắp.



Đối tượng nhắm đến những hộ thường xuyên vắng nhà, không người trông coi; nhà ở khu vực ít dân cư; hộ gia đình sống biệt lập, ít quan hệ với bà con xung quanh. Hoặc những gia đình không trang bị hệ thống chống trộm, hoặc có hệ thống camera giám sát nhưng đặt ở vị trí dễ phát hiện hoặc dễ bị đối tượng vô hiệu hóa. Khi có cơ hội, bọn chúng thường mở hoặc cạy phá khóa; dùng gậy dài có keo dán ở đầu để dính lấy trộm điện thoại di động, chìa khóa để mở cửa; hoặc trèo tường, vượt rào, chui qua cửa sổ, ô thông gió, trèo lên ban công đột nhập vào trộm cắp tài sản...

Xe máy cũng thường bị trộm, thủ đoạn của tội phạm chủ yếu là lợi dụng sơ hở thiếu sót, mất cảnh giác như để xe không sử dụng khóa chống trộm, không có người trông coi hoặc không rút chìa khóa xe, đối tượng dùng chìa khóa vạn năng phá khóa trộm xe; đột nhập vào nhà trộm xe máy khi có sẵn chìa khóa rồi tẩu thoát. Ở các vùng miền núi, người dân thường để xe máy bên đường để lên rẫy, đây là một trong những sơ hở để loại tội phạm trộm cắp ra tay.

Ngoài trộm tài sản, các đối tượng còn lợi dụng đêm tối, mọi người ngủ say; các khu vực rẫy, vườn xa nhà dân, không người trông giữ; vào các rẫy, vườn nằm ven đường giao thông trộm nông sản, của cải. Đối với tội phạm trộm cắp gia súc, vật nuôi, chúng thường lợi dụng thói quen chăn thả rông, không nhốt vào ban đêm, không có người trông coi, canh giữ, các đối tượng dùng “bả”, kích điện, thòng lọng… hoặc đột nhập vào khu vực chăn nuôi để bắt trộm, chở đi nơi khác tiêu thụ; hoặc giết thịt.

Một đối tượng ở huyện Thanh Chương vừa bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử vì tội đột nhập nhà dân trộm tài sản và hành hung chủ nhà. Ảnh tư liệu Trần Vũ

Ngoài ra, các đối tượng còn cải trang là người mua bán hàng rong, nhân viên thu phí, bảo trì, tiếp thị một số dịch vụ thông dụng để vào nhà, quan sát tiếp cận tài sản, sau đó thực hiện hành vi trộm cắp. Đây là thủ đoạn mới mà người dân cần chú ý đề phòng, cảnh giác.



Chủ động phòng ngừa

Công an Nghệ An cũng như các lực lượng chức năng đã xây dựng “Sổ tay phòng chống tội phạm” giúp người dân nắm bắt các biện pháp phòng ngừa, nâng cao cảnh giác với các loại tội phạm. Với tội phạm trộm cắp tài sản, để tránh bị mất cắp, người dân khi ra khỏi nhà, nơi làm việc hoặc đi ngủ cần khóa cửa và thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống cửa khi bị hư hỏng. Tài sản sử dụng phải để ở vị trí an toàn, Không để tiền, vàng với số lượng lớn ở nhà, trong cốp xe.

Khi vắng nhà phải nhờ người trông coi hoặc đem gửi các tài sản có giá trị. Nên làm tường rào cao, khuyến khích lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng vào ban đêm, trang bị camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm. Bên cạnh đó, tạo mối quan hệ gắn bó với mọi người xung quanh và phải biết được số điện thoại lực lượng công an xã để khi cần được hỗ trợ kịp thời.

Một số cảnh báo và biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản. Ảnh: Công an cung cấp

Người dân cần chú ý phát hiện những đối tượng lạ mặt xuất hiện và lảng vảng trong khu vực có biểu hiện nghi vấn; tích cực tham gia tố giác các loại tội phạm nhất là tội phạm trộm cắp tài sản. Khi phát hiện các thông tin, tài liệu về các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ tài sản trộm cắp thì kịp thời thông báo cho Công an gần nhất để được hỗ trợ.