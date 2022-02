Nhận diện chủ nhà B.Bình Dương trước trận gặp SLNA

Chủ ít thay đổi



Với việc chỉ có 5 tân binh mới, trong đó có 2 nội binh là 2 hậu vệ Uông Ngọc Tiến và Lê Văn Đại cho thấy B.Bình Dương không có nhiều tham vọng. Việc thường xuyên thay đổi vị trí HLV trưởng khiến cho đội bóng từng 4 lần vô địch V.League thiếu đi sự ổn định cần thiết. HLV Đặng Trần Chỉnh đã có hơn 1 thập kỷ gắn bó với sân Gò Đậu và lần thứ 5 ngồi cabin kỹ thuật chỉ đạo đội bóng nhưng ông được đánh giá vai trò quản lý nhiều hơn là nhà chuyên môn.

Tiến Linh là chân sút nguy hiểm nhất của chủ nhà Bình Dương. Ảnh: BDFC

Sau thời gian dài thử việc khá nhiều những chân sút ngoại, HLV Đặng Trần Chỉnh đã ký hợp đồng với 3 gương mặt, gồm: Hậu vệ Ndiaye Olivier, tiền đạo Eydison Teofilo và tiền vệ Abdoul Abass. Đây chính là 3 tân binh ngoại mới hoàn toàn của đội bóng đất Thủ ở mùa giải 2022, kỳ vọng nhất vẫn là trung phong người Brazil Eydison Teofilo năm ngoái đã có 6 bàn thắng cho Than Quảng Ninh. Cầu thủ 33 tuổi này đã từng thi đấu cho Đà Nẵng, Long An, Than Quảng Ninh, có lối chơi năng nổ, càn lướt, tì đè tốt trong các tình huống tranh chấp tay đôi.