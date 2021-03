Nhận diện đối thủ của SLNA tại vòng 4 V.League 2021

(Baonghean.vn) - Hướng đến các giải đấu quốc tế trong năm 2021, HLV Philippe Troussier vừa gọi 4 cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An lên đội U18 Việt Nam để rà soát lực lượng.

(Baonghean.vn) - Chuẩn bị tái xuất sau quãng nghỉ do dịch Covid-19, SLNA qua 2 trận giao hữu với người hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới đây cho thấy mọi việc với đội bóng này vốn đã khó sẽ lại càng khó thêm.

(Baonghean.vn) - Cầu thủ người Nghệ An Lê Thế Mạnh sẽ không có mặt trong chuyến làm khách của Than Quảng Ninh trước SLNA tại vòng 4 V.League 2021, vì lý do chấn thương.