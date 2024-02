Nhận diện U19 Sông Lam Nghệ An trước thềm Vòng chung kết U19 Quốc gia

Niềm vui của các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An sau khi giành chiến thắng đậm trước U19 Sông Trà Quảng Ngãi. Ảnh: Sỹ Hiếu

Nhận diện U19 Sông Lam Nghệ An

Tham gia vòng loại U19 Quốc gia 2024, U19 Sông Lam Nghệ An nằm ở bảng C cùng với các đội U19 Huế, U19 Đà Nẵng, U19 Quảng Nam và U19 Quảng Ngãi. Đây là bảng đấu không quá mạnh so với thực lực hiện có của U19 xứ Nghệ. Vì thế, sau khi kết thúc vòng loại, U19 Sông Lam Nghệ An giành vị trí nhất bảng C không khiến giới chuyên môn quá bất ngờ. Dẫu vậy để làm nên chuyện ở mùa giải này, U19 Sông Lam Nghệ An vẫn cần bổ sung thêm những nhân sự chất lượng, cùng lối chơi biến hóa hơn nữa.

Nhìn lại đội hình của U19 xứ Nghệ đã thi đấu ở vòng loại có thể thấy, đây là một tập thể có chuyên môn khá đồng đều. Ở tuyến phòng ngự, trải qua 8 trận đấu, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng chỉ để thủng lưới 5 bàn. U19 Sông Lam Nghệ An có số bàn thua ít nhất tại bảng C và xếp thứ 3 so với các đội khác tại vòng loại. Tuy nhiên, nếu vào vòng chung kết gặp những đối thủ có hàng công mạnh hơn, U19 của xứ Nghệ vẫn cần sở hữu thêm 1 trung vệ có tố chất thủ lĩnh, là chỗ dựa cả về mặt tinh thần cho đồng đội. Nhìn vào danh sách đăng ký của U19 Sông Lam Nghệ An có thể thấy, trung vệ Lê Nguyên Hoàng là mẫu cầu thủ có thể đáp ứng được những yếu tố nêu trên. Tuy nhiên, Nguyên Hoàng hiện đang thuộc biên chế đội 1 và nhiều khả năng sẽ không thể cùng U19 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại Giải U19 Quốc gia 2024.

Tương tự ở hàng tấn công, hiệu suất ghi bàn của đội bóng U19 xứ Nghệ rất cao (23 bàn/8 trận). Dẫu vậy, tuyến tiền vệ U19 Sông Lam Nghệ An vẫn thiếu một nhạc trưởng thực thụ, một cầu thủ có khả năng châm ngòi cho những pha tấn công có chất lượng cao. Và tiền vệ Nguyễn Quang Vinh phù hợp với những yêu cầu đó. Tuy nhiên, hiện cầu thủ sinh năm 2005 đang phải thi đấu ở V.League cho đội 1 Sông Lam Nghệ An. Vì thế, gần như chắc chắn U19 xứ Nghệ sẽ không thể có được sự phục vụ của tiền vệ 19 tuổi.

Nói về điều này, ông Nguyễn Huy Hoàng - huấn luyện viên U19 Sông Lam Nghệ An cho rằng: “Nếu một cầu thủ đã chứng minh được năng lực và được đôn lên đội 1, thì tôi sẽ không nhất thiết phải mượn họ về để thi đấu cho U19 Sông Lam Nghệ An. Bởi suy cho cùng giải trẻ là nơi để phát hiện ra những nhân tố mới bổ sung cho đội 1, cũng như tìm kiếm tài năng cho các đội tuyển Quốc gia. Vì thế, khi không có được sự phục vụ của những cầu thủ đang chơi ở V.League, đồng nghĩa sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ khác muốn chứng minh năng lực bản thân. Tôi hy vọng các học trò sẽ thi đấu với khát khao hơn, qua đó giúp U19 Sông Lam Nghệ An chơi bùng nổ ở mùa giải năm nay”.

Huấn luyện viên trưởng U19 SLNA - Nguyễn Huy Hoàng. Ảnh: Sỹ Hiếu

Nói về lối chơi, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng đã cho thấy sự mạch lạc, nhuần nhuyễn hơn qua từng trận đấu. Đặc biệt, những pha luân chuyển bóng của U19 xứ Nghệ luôn sở hữu tính biến hóa cao, vì thế đã tạo ra nhiều sóng gió cho khung thành đối phương. Tuy nhiên, khi vào đến vòng chung kết, U19 Sông Lam Nghệ An có thể sẽ phải đối đầu với những đội bóng có hàng thủ tốt như Viettel, Hà Nội, PVF, Thanh Hóa... thì việc phát triển bóng sẽ không còn là điều dễ dàng. Chính vì thế, huấn luyện viên Huy Hoàng vẫn cần xây dựng thêm nhiều mảng miếng phối hợp để có thể khoan thủng được hàng thủ đối phương.

Nhìn chung sau khi trải qua chuỗi trận thi đấu khá thành công tại vòng loại, khán giả đã có thể tạm hài lòng với màn thể hiện của các học trò huấn luyện viên Huy Hoàng. Tuy nhiên, tại vòng chung kết, thử thách mới thật sự đến với U19 Sông Lam Nghệ An. Bởi tại đây, những đội bóng như Viettel, PVF, Hà Nội, Thanh Hóa, LPBank Hoàng Anh Gia Lai... đều đã thể hiện phong độ đầy ấn tượng tại mùa giải năm nay. Vì thế, để tiến sâu tại vòng chung kết, U19 Sông Lam Nghệ An cần hoàn thiện hơn các vị trí trên sân và tạo ra được lối chơi có tính đa dạng cao.

Cơ hội ở vòng chung kết

Sau khi kết thúc vòng loại, đã xác định được 12 đội bóng có mặt tại vòng chung kết gồm: U19 Viettel, U19 Hà Nội, U19 PVF, U19 Thanh Hóa, U19 Sông Lam Nghệ An, U19 Huế, U19 LPBank Hoàng Anh Gia Lai, U19 Khánh Hòa, U19 Phú Yên, U19 Bình Phước, U19 Bình Dương và U19 Đồng Tháp.

Với thực lực đã được chứng minh, dự đoán U19 Sông Lam Nghệ An sẽ không quá khó khăn để vượt qua vòng đấu bảng. Tuy nhiên, để hiện thực hóa được giấc mơ ngôi vương tại giải đấu năm nay, U19 xứ Nghệ sẽ phải đối mặt với những đối thủ đáng gờm như U19 Viettel, U19 PVF, U19 Hà Nội, U19 Thanh Hóa,...

Trong đó, nhìn vào thành tích thi đấu thì U19 PVF đang được đánh giá rất cao tại giải đấu năm nay. Đội bóng này, giành được tới 22 điểm sau 8 lượt đấu tại vòng loại (là 1 trong 2 đội có số điểm cao nhất tại vòng loại). Sở hữu những nhân tố nổi trội, cùng lối chơi gắn kết, U19 PVF được xem là ứng cử viên số 1 tại giải U19 Quốc gia 2024.

Bên cạnh đó, U19 Viettel hay U19 Hà Nội cũng là một trong những thế lực mới tại các giải bóng đá trẻ Việt Nam. Ở vòng loại U19 Quốc gia 2024, hai đội bóng này đã trình diễn lối chơi tấn công rực lửa, khi Viettel ghi tới 35 bàn thắng, còn Hà Nội có 29 bàn. Ngoài ra, không thể xem thường sức mạnh của nhà đương kim vô địch U19 Thanh Hóa khi luôn bước ra sân thi đấu với tinh thần thi đấu đầy quyết tâm.

Không quá chủ quan khi đánh giá, Giải U19 Quốc gia 2024 có tính khốc liệt rất cao. Vì thế rất khó để dự đoán được đội nào sẽ nắm lợi thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch tại giải đấu năm nay. Hy vọng các cầu thủ U19 Sông Lam Nghệ An sẽ vượt qua được những trở ngại, để tìm lại được ánh hào quang như đã có trong quá khứ.