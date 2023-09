Nhận định ban đầu về nguyên nhân khiến nam thanh niên Nghệ An đi săn ong bị tử vong

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị gãy xương cổ dẫn đến tử vong. Nguyên nhân có thể do bị ngã từ trên cây xuống trong lúc đang tìm mật ong.

Chiều 22/9, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lợi (huyện Nghĩa Đàn) cho biết, sau khi hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể anh Vi Văn Nghĩa (24 tuổi), cho gia đình mang về mai táng. "Do vị trí phát hiện thi thể nằm trên địa phận huyện Như Thanh nên vụ việc thuộc thẩm quyền điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa", vị lãnh đạo xã nói.

Một nguồn tin cho biết, vị trí phát hiện thi thể nạn nhân ở trong rừng keo, xe máy được tìm thấy cách đó khoảng 100m. Cạnh đó còn có balo đựng nhiều vật dụng của nam thanh niên này. "Trong quá trình đi săn ong, Nghĩa có mang theo nhiều vật dụng, trong đó có điện thoại đắt tiền nhưng đã đều được tìm thấy ngay cạnh thi thể. Không mất mát thứ gì", nguồn tin này nói.

Thi thể nạn nhân nằm dưới gốc cây bị gãy ngọn. Ảnh: NDCC

Tại hiện trường, cạnh thi thể có một cây keo vừa bị gãy ngang ngọn, vị trí gãy cách mặt đất hơn 5m. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị gãy xương cổ, gãy xương sườn.... Bước đầu, cơ quan công an nhận định, nạn nhân bị ngã từ trên cây xuống trong lúc tìm mật ong. "Bước đầu nhận định vụ việc không có dấu hiệu tội phạm. Nạn nhân tử vong tại chỗ sau khi ngã từ trên cao xuống", nguồn tin này nói.

Trước đó, sáng 14/9, như thường lệ Nghĩa mang dụng cụ, chạy xe máy vào rừng săn ong. Đến tối không thấy con về, gia đình nhiều lần gọi điện thoại nhưng chỉ thấy đổ chuông, không ai nghe máy. "2 ngày tiếp theo, điện thoại vẫn đổ chuông, đến tối 16/9 thì không thể liên lạc được nữa", mẹ Nghĩa, bà Lô Thị Thêm nói.

Nhận được tin báo, hàng trăm người gồm lực lượng chức năng cùng người dân địa phương đã khoanh vùng, lùng sục khắp cánh rừng rộng gần 1.000 ha suốt hơn 1 tuần qua nhưng vẫn không có tung tích. Trong khi đó, trong 3 ngày liên tục sau khi Nghĩa mất tích, khu vực này mưa lớn nên việc tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Chiếc xe máy và nhiều vật dụng Nghĩa mang theo trên người đều đã được tìm thấy cách không xa thi thể. Ảnh: NDCC

Cũng theo lãnh đạo xã Nghĩa Lợi, anh Vi Văn Nghĩa là người đi rừng chuyên nghiệp. Công việc chính là vào rừng săn ong, đặc biệt là ong khoái. Để săn ong, Nghĩa sắm nhiều vật dụng chuyên nghiệp như ống nhòm..., khi vào rừng có mang theo điện thoại đắt tiền. Còn ong khoái được xem là "vua" ong mật, bởi không những tổ to, nhiều mật mà mật của loài ong này còn được cho là ngon và bổ dưỡng nhất. Ong khoái thường làm tổ ở trên cao, có những tổ ong cao đến 70 mét. Loài ong này thường ở sâu trong rừng và đi lấy phấn hoa rất xa.