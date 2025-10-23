Quốc tế Nhận định, dự đoán AC Milan vs Pisa: Ăn hiếp kẻ yếu Trận đấu giữa AC Milan vs Pisa giải Serie A diễn ra vào 0h45 ngày 25/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng AC Milan vs Pisa mới nhất

Dù đang dẫn đầu bảng xếp hạng Serie A, AC Milan vẫn gặp khó khăn lớn về nhân sự khi danh sách chấn thương kéo dài. Christian Pulisic, Adrien Rabiot, Pervis Estupiñán và Ardon Jashari đều phải ngồi ngoài. Ruben Loftus-Cheek vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương cơ và mới chỉ tập riêng.

Tin vui cho HLV Allegri là Christopher Nkunku đã sẵn sàng trở lại sau chấn thương ngón chân gặp phải khi khoác áo tuyển Pháp. Tiền đạo người Pháp có thể vào sân từ ghế dự bị, trong khi bộ đôi Rafael Leão và Santiago Giménez nhiều khả năng sẽ đá chính trên hàng công.

Bên kia chiến tuyến, Pisa đón chào sự trở lại của Idrissa Touré sau án treo giò, anh có thể chiếm lại vị trí bên cánh phải. Tuy nhiên, Calvin Stengs (chấn thương cơ háng), Tomas Esteves (cơ háng) và Mateus Lusuardi (đầu gối) vẫn vắng mặt – trong đó Lusuardi mới được xác nhận nghỉ thi đấu đến năm 2026.

HLV Alberto Gilardino, người từng khoác áo Milan, vẫn đặt niềm tin vào cặp tiền đạo đang “tịt ngòi” M’Bala Nzola và Stefano Moreo. Trong khi đó, tiền vệ trẻ Ebenezer Akinsanmiro – cầu thủ được mượn từ Inter – sẽ tiếp tục góp mặt ở tuyến giữa.

Đội hình dự kiến AC Milan vs Pisa mới nhất

AC Milan:

Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Gimenez

Pisa:

Semper; Canestrelli, Albiol, Caracciolo; Toure, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Leris; Moreo; Nzola

Nhận định bóng đá AC Milan vs Pisa mới nhất

Bất bại 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường, AC Milan hiện đã có 16 điểm tại Serie A sau cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trước Fiorentina cuối tuần qua.

Đội chủ sân San Siro từng bị dẫn trước sau hơn một giờ thi đấu, nhưng ngôi sao Rafael Leão đã tỏa sáng rực rỡ với cú đúp bàn thắng, mang về chiến thắng quan trọng cho “Rossoneri”.

Đáng chú ý, bàn mở tỷ số của Leão đã chấm dứt chuỗi 17 tháng tịt ngòi của anh tại San Siro ở Serie A – và cũng là bước ngoặt giúp Milan giành trọn 3 điểm.

Không phải bận thi đấu ở cúp châu Âu giữa tuần, HLV Massimiliano Allegri đang có khởi đầu ấn tượng trong lần thứ hai dẫn dắt Milan. Dù ông đã cố gắng hạ nhiệt những lời bàn tán về cuộc đua vô địch, phong độ hiện tại khiến các CĐV “đỏ-đen” có quyền hy vọng.

Với Leão đạt phong độ cao cùng Luka Modric làm nhạc trưởng tuyến giữa, người hâm mộ Milan mong chờ đội bóng sẽ nối dài mạch thắng sân nhà lên con số 4 vào tối thứ Sáu này.

Sau khi đánh bại Bologna, Napoli và Fiorentina dù chịu tổn thất lớn về lực lượng, Milan được dự đoán sẽ không gặp nhiều khó khăn khi tiếp đón tân binh Pisa.

Về phía đội khách, lịch sử không đứng về phía họ. Pisa từng gặp Milan 12 lần tại Serie A, thua tới 10 trận và chỉ có được 2 trận hòa. Đáng buồn hơn, họ không thể ghi bàn trong 9 lần đối đầu ấy – một thống kê trùng khớp với phong độ nghèo nàn hiện nay.

Pisa mới ghi được 3 bàn và giành 3 điểm sau 7 vòng đấu – khởi đầu tệ nhất lịch sử của họ tại giải đấu số một nước Ý – và vẫn chưa có chiến thắng nào kể từ khi thăng hạng.

Dù giữ sạch lưới ở trận gần nhất, họ vẫn bị Hellas Verona cầm hòa 0-0 ngay trên sân nhà, qua đó tiếp tục đứng bét bảng, bằng điểm với Genoa và Fiorentina.

Đáng lo hơn, Pisa đã thủng lưới 8 bàn và thua 2 trong 3 trận sân khách đầu tiên. Vì vậy, giấc mơ giành chiến thắng tại San Siro gần như là nhiệm vụ bất khả thi.

Dự đoán tỉ số AC Milan vs Pisa mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu AC Milan vs Pisa như sau:

Sportsmole: AC Milan 2-0 Pisa

WhoScore: AC Milan 3-1 Pisa

AC Milan 3-1 Pisa Chúng tôi dự đoán: AC Milan 2-0 Pisa

Xem trực tiếp AC Milan vs Pisa khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận AC Milan vs Pisa trong khuôn khổ giải Serie A diễn ra vào lúc 0h45 ngày 25/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.