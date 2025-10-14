Quốc tế Nhận định, dự đoán Andorra vs Serbia: Khuất phục kẻ lót đường Trận đấu giữa Andorra vs Serbia vòng loại World Cup diễn ra vào 1h45 ngày 15/10. Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Andorra vs Serbia mới nhất

Tiền vệ Joel Guillen của Andorra sẽ vắng mặt ở trận gặp Serbia sau khi nhận hai thẻ vàng trong trận hòa Latvia. Pau Babot trở lại sau án treo giò và có thể được xếp đá thay Guillen ở trung tuyến, dù những cầu thủ kinh nghiệm hơn như Joao Teixeira hoặc Eric Vales nhiều khả năng sẽ được ưu tiên.

Phía Serbia, HLV Stojkovic từng than phiền về danh sách chấn thương dài trước trận thua Albania, khi Kosta Nedeljkovic, Nikola Milenkovic, Vanja Milinkovic-Savic, Sasa Lukic và Nemanja Gudelj đều không thể ra sân.

Trong số này, chỉ có Gudelj – đang điều trị chấn thương hông – vẫn ở lại đội hình và có thể kịp trở lại tuần này. Tuy nhiên, bất kể ai tạm quyền dẫn dắt Serbia cũng sẽ không mạo hiểm khi họ nắm thế cửa trên rõ ràng trước Andorra.

Đội trưởng kiêm chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Serbia – Aleksandar Mitrovic – chỉ thi đấu 63 phút trước Albania, nhưng anh vẫn được kỳ vọng ra sân trận này. Nếu góp mặt, đây sẽ là lần thứ 104 anh khoác áo đội tuyển, giúp anh trở thành cầu thủ ra sân nhiều thứ ba trong lịch sử Serbia.

Đội hình dự kiến Andorra vs Serbia mới nhất

Andorra:

Alvarez; Borra, Olivera, Llovera, Garcia, San Nicolas; Rodrigo, M. Vales, Teixeira, Cervos; Rosas

Serbia:

Petrovic; Milosavljevic, Veljkovic, Pavlovic; Zivkovic, Stankovic, Maksimovic, Kostic; Samardzic; Vlahovic, A. Mitrovic

Nhận định bóng đá Andorra vs Serbia mới nhất

Giấc mơ World Cup vẫn chỉ là giấc mơ với người hâm mộ Andorra – đội bóng vốn không được kỳ vọng có thể gây khó dễ cho các “ông lớn” ở bảng K. Dù vậy, đội tuyển có biệt danh Tricolours ít nhất cũng sẽ khép lại chiến dịch vòng loại với một điểm trong tay.

Thầy trò Koldo Alvarez trước đó đã phải nhận năm thất bại liên tiếp, cho đến chuyến làm khách trước Latvia hôm thứ Bảy. Tại đó, Andorra đã chấm dứt chuỗi thua bằng trận hòa 2-2 đầy kịch tính, trận đấu mà họ vừa ghi bàn mở tỷ số, vừa phải rượt đuổi để giành lại một điểm quý giá.

Hai hậu vệ Ian Olivera và Moises San Nicolas là những người lập công cho Andorra trong cuộc đối đầu hỗn loạn này. Dù phải chơi thiếu người ở những phút cuối, đội khách vẫn kiên cường bảo toàn kết quả hòa tại sân Daugava.

Trận hòa bốn bàn không giúp Andorra cải thiện cơ hội đi tiếp, nhưng họ vẫn có thể vượt qua Latvia để thoát khỏi vị trí bét bảng K, dù khả năng này rất mong manh. Trong 12 tháng qua, chiến thắng duy nhất của Andorra chỉ đến trước San Marino – đội bóng bị coi là “rổ đựng bóng” của thế giới – hồi tháng 10 năm ngoái. Dù kết quả cuối tuần qua là đáng khích lệ, họ vẫn đã trải qua chín trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng.

Ngược lại, phong độ của Serbia gần đây còn tệ hơn. Hai trận thua liên tiếp trên sân nhà khiến đội bóng có biệt danh “Đại bàng trắng” gần như không còn cơ hội tranh ngôi đầu với tuyển Anh. Có lẽ họ vẫn chưa gượng dậy được sau thất bại 0-5 trước “Tam sư” hồi tháng 9, khi đoàn quân của HLV Dragan Stojkovic lại tiếp tục để thua Albania 0-1 trên sân nhà hôm thứ Bảy, với bàn thắng duy nhất của Rey Manaj.

Trận thua này cũng là giọt nước tràn ly. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Stojkovic tuyên bố từ chức, nói rằng ông “không thể chấp nhận” kết quả như vậy, khép lại bốn năm dẫn dắt đội tuyển.

Stojkovic rời ghế khi Serbia vẫn còn cơ hội nhỏ để tranh ngôi đầu, nhưng kể cả khi họ thắng Andorra vào thứ Ba, tuyển Anh vẫn sẽ chắc chắn đứng đầu bảng nếu đánh bại Latvia.

Hiện tại, Serbia thực tế đang đua song mã cùng Albania cho vị trí thứ hai – tấm vé dự play-off. Albania đang hơn bốn điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Vì vậy, nếu thắng Andorra, Serbia có thể thu hẹp đáng kể khoảng cách khi đối thủ sẽ nghỉ thi đấu cho đến tháng 11.

Ở lượt đi hồi tháng 6, Serbia từng dễ dàng vượt qua Andorra 3-0 nhờ cú hat-trick của Aleksandar Mitrovic.

Dự đoán tỉ số Andorra vs Serbia mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Andorra vs Serbia như sau:

Sportsmole: Andorra 0-2 Serbia

WhoScore: Andorra 1-2 Serbia

Andorra 1-2 Serbia Chúng tôi dự đoán: Andorra 0-2 Serbia

Xem trực tiếp Andorra vs Serbia khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Andorra vs Serbia trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 1h45 ngày 15/10, khán giả có thể theo dõi trên sóng K+ Sport, K+PM hoặc các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.