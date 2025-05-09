Quốc tế Nhận định, dự đoán Anh vs Andorra: Nuốt chửng kẻ tí hon Trận đấu giữa Anh vs Andorra vòng loại World Cup diễn ra vào 23h00 ngày 6/9. Báo Nghệ An phân tích phong độ, nhận định bóng đá và dự đoán tỷ số.

Thông tin lực lượng Anh vs Andorra mới nhất

Kỳ tập trung này cũng không thiếu cảnh một cầu thủ Anh rút lui vì chấn thương. Lần này là Adam Wharton (Crystal Palace), mở đường cho cú sốc mang tên Ruben Loftus-Cheek, người lần đầu trở lại kể từ năm 2018.

Hậu vệ Djed Spence (Tottenham) và tiền vệ Elliot Anderson (Nottingham Forest) cũng lần đầu được triệu tập lên đội tuyển quốc gia, và việc ra mắt hoàn toàn có thể xảy ra, khi Tuchel nhiều khả năng sẽ thử nghiệm để dành đội hình mạnh nhất cho trận gặp Serbia.

Tuy nhiên, một cái tên chắc chắn sẽ góp mặt là Harry Kane. Đội trưởng tuyển Anh chuẩn bị có trận thứ 108 cho “Tam sư”, qua đó san bằng kỷ lục của huyền thoại Bobby Moore để vươn lên hạng 5 trong danh sách cầu thủ khoác áo nhiều nhất.

Bên kia chiến tuyến, HLV Alvarez triệu tập đội hình dày dạn kinh nghiệm. Tiền vệ Marc Pujol – 43 tuổi – tiếp tục đeo băng thủ quân khi hướng tới lần ra sân thứ 123. Người đồng đội Marc Vales – “cựu binh trẻ” ở tuổi 35 – cũng chuẩn bị có trận thứ 101, trong khi thủ môn Iker Alvarez (Cordoba, hạng Nhì Tây Ban Nha) sẽ bắt chính.

Đội hình dự kiến Anh vs Andorra mới nhất

Anh:

D. Henderson; Livramento, Stones, Burn, Spence; Rice, J. Henderson; Bowen, Rogers, Rashford; Kane

Andorra:

Alvarez; Borra, Olivera, Llovera, San Nicolas, M. Garcia; Martinez, M. Vales, M. Rebes, Cervos; R. Fernandez

Nhận định bóng đá Anh vs Andorra mới nhất

Những người bi quan đã sớm xuất hiện sau bốn trận đầu tiên của Thomas Tuchel trên cương vị HLV trưởng tuyển Anh – và có lý do chính đáng. Ba tháng trước, cựu thuyền trưởng Chelsea và PSG đã chứng kiến thất bại chưa từng có.

Senegal hành quân tới sân City Ground (Nottinghamshire) và ra về với chiến thắng lịch sử 3-1 – lần đầu tiên một đội tuyển châu Phi đánh bại Anh, đồng thời là lần thứ hai trong lịch sử “Tam sư” thua trên sân nhà với cách biệt từ hai bàn trở lên dù đã ghi bàn trước.

Sự bi quan càng tăng khi Anh có chiến thắng chật vật 1-0 trên sân đối thủ sắp tới, dù kết quả ấy giúp họ toàn thắng ba trận mở màn ở bảng K, giữ sạch lưới cả ba.

Nhà vô địch World Cup 1966 cũng đã vượt qua Albania và Latvia hồi tháng 3 mà không thủng lưới. Tuy nhiên, họ chưa tạo ra những chiến thắng áp đảo như người hâm mộ kỳ vọng, nhất là sau giai đoạn bị cho là “thận trọng” dưới thời Gareth Southgate.

Dẫu vậy, thành tích của Anh tại vòng loại World Cup là vô cùng ấn tượng: họ chưa thua trận nào kể từ thất bại trước Ukraine năm 2009, và lần gần nhất gục ngã trên sân nhà ở vòng loại đã cách đây 25 năm, trước Đức.

Andorra thì không cần phải ngược dòng lịch sử quá xa để nhắc tới thất bại. Sau bốn trận ở bảng K, đội bóng hạng 174 thế giới – như dự đoán – đang “đội sổ” với thành tích toàn thua.

Trong khi Anh toàn thắng cả về điểm số lẫn số trận giữ sạch lưới, Andorra trắng tay hoàn toàn: bốn trận thua trước Anh, Serbia, Albania và Latvia mà không ghi nổi bàn nào.

Trên lý thuyết, cơ hội đi tiếp vẫn còn cho Andorra khi họ chỉ kém Albania năm điểm trong cuộc đua play-off. Nhưng ngay cả những cổ động viên lạc quan nhất cũng khó có thể tin vào một phép màu khi mùa thu đang tới gần.

Trong 10 trận gần nhất trên mọi đấu trường, chiến thắng duy nhất của Andorra là trước “đội bóng yếu nhất châu Âu” San Marino. Chín trận còn lại, họ không ghi nổi bàn nào.

Không ngạc nhiên khi Andorra đã toàn thua cả bảy lần đối đầu tuyển Anh trước đây, với tổng tỷ số 0-26. Tuy nhiên, thất bại gần nhất hồi tháng 6 cũng là lần đầu tiên họ không để thủng lưới nhiều bàn trước á quân Euro 2024.

Dự đoán tỉ số Anh vs Andorra mới nhất

Dựa vào những nhận định bóng đá như trên, chúng tôi và các chuyên trang bóng đá hàng đầu thế giới đã đưa ra những kết quả về trận đấu Anh vs Andorra như sau:

Sportsmole: Anh 3-0 Andorra

WhoScore: Anh 4-0 Andorra

Anh 4-0 Andorra Báo chúng tôi dự đoán: Anh 4-0 Andorra

Xem trực tiếp Anh vs Andorra khi nào? Ở đâu?

Để đón xem trực tiếp trận Anh vs Andorra trong khuôn khổ vòng loại World Cup diễn ra vào lúc 23h00 ngày 6/9 khán giả có thể theo dõi trên các kênh thể thao trực tuyến. Chúc quý khán giả có những giờ phút xem bóng đá vui vẻ.